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Знаменитая блогерша оказалась трансгендером

14 января 2020, 14:22

Блогерша NikkieTutorials официально призналась, что она совершила операцию по смену пола.

NikkieTutorials
NikkieTutorials совершила каминг-аут / Instagram

Голландская визажистка Никки де Ягер, одна из самых популярных блогеров на YouTube, призналась, что стала носить женские вещи уже в детском возрасте и начала гормональную терапию в возрасте 14 лет.

Никки де Ягер, более известная как NikkieTutorials, записала видеообращение, в котором призналась, что она была мальчиком.

Она сообщила, что публикует заявление не по своей воле - ее начали шантажировать и угрожали слить в прессу правду о прошлом.

"Было страшно узнать, что есть настолько злые люди, что они не могут с уважением относиться к чужой идентичности. Это чудовищно и мерзко… Они сказали, что хотят слить [мою историю], потому что я лгу или не хочу рассказывать правду, кто я есть на самом деле", - говорит NikkieTutorials.

Она призналась, как в 7-8 лет стала носить девчачьи вещи, а потом в 14 начала гормональную терапию.

"Я NikkieTutorials, я Никки, я — это я. Нам не нужны ярлыки. Но если мы все-таки их навешиваем, то да, я трансгендер. Но, в конце концов, я — это я", - заявила Никки де Ягер.

NikkieTutorials - Никки де Ягер совершила каминг-аут смотреть онлайн:

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