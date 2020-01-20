Оля Бузова В огне: премьера новой песни

Оля Бузова Я в огне: слова и текст песни / Instagram

Оля Бузова в день рождения назначила премьеру своего нового сингла В огне.

Певица Оля Бузова в Instagram похвалилась, что выпустила трек В огне.

"В огне. Я в огне сейчас, и я хочу поделиться с вами своим состоянием, и по традиции, в свой день рождения, подарить Вам эту песню. Пусть она станет гимном нашей сумасшедшей любви! Пусть это светлое чувство никогда нас не покидает. Я ВОгне . Мой новый трек уже доступен на всех цифровых площадках. Слушаем, кайфуем, и добавляем в плейлисты. Ссылка в шапке профиля. Ваша Оля", - пишет Бузова.

Оля Бузова - Я в огне слушать онлайн на YouTube:

Оля Бузова Я в огне: текст и слова песни

Больна…

Тобой…

Ломит…

Дозу …

Опять…

В тебе…

Сносит…

Поздно… (поздно-о-о-о-о)

На мелкие кусочки, растворяюсь я в тебе

Этот запах ночи - застрянет в моей голове

Мурашками по коже, прилипаю я к тебе

Пора снять замочек

Все сей-час в огне

Все тело в огне

Твои губы на мне

Сладкий рассвет

Все сей-час в огне

Все тело в огне

Твои губы на мне

Сладкий рассвет

Все сей-час в огне

Ты во мне-е-е, мы в огне-е-е-е-е

Я в огне-е-е, ты в огне-е-е-е

Мы в огне-е-е-е

Без слов…

Сказать…

В глазах…

Искра…

Мало…

Тебя…

Тоска…

Скучать…(скуча-а-а-а-а-ать)

На мелкие кусочки, растворяюсь я в тебе

Этот запах ночи - застрянет в моей голове

Мурашками по коже, прилипаю я к тебе

Пора снять замочек

Все сей-час в огне

Все тело в огне

Твои губы на мне

Сладкий рассвет

Все сейчас в огне

Все тело в огне

Твои губы на мне

Сладкий рассвет

Все сей-час в огне

Ты во мне-е-е, мы в огне-е-е-е-е

Я в огне-е-е, ты в огне-е-е-е

Мы в огне-е-е-е

(Ты во мне-е-е-е

Мы в огне-е-е-е-е-е-е

Я в огне-е-е-е-е-е

Ты в огне-е-е-е-е)

Все сей-час в огне

Все тело в огне

Твои губы на мне

Сладкий рассвет

Все сей-час в огне

Все тело в огне

Твои губы на мне

Сладкий рассвет

Все сей-час в огне

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