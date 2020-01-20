Оля Бузова В огне: премьера новой песни

Российская певица Оля Бузова представила новую песню о любви.
Оля Бузова в день рождения назначила премьеру своего нового сингла В огне.
Певица Оля Бузова в Instagram похвалилась, что выпустила трек В огне.
"В огне. Я в огне сейчас, и я хочу поделиться с вами своим состоянием, и по традиции, в свой день рождения, подарить Вам эту песню. Пусть она станет гимном нашей сумасшедшей любви! Пусть это светлое чувство никогда нас не покидает. Я ВОгне . Мой новый трек уже доступен на всех цифровых площадках. Слушаем, кайфуем, и добавляем в плейлисты. Ссылка в шапке профиля. Ваша Оля", - пишет Бузова.
Оля Бузова - Я в огне слушать онлайн на YouTube:
Оля Бузова Я в огне: текст и слова песни
Больна…
Тобой…
Ломит…
Дозу …
Опять…
В тебе…
Сносит…
Поздно… (поздно-о-о-о-о)
На мелкие кусочки, растворяюсь я в тебе
Этот запах ночи - застрянет в моей голове
Мурашками по коже, прилипаю я к тебе
Пора снять замочек
Все сей-час в огне
Все тело в огне
Твои губы на мне
Сладкий рассвет
Все сей-час в огне
Все тело в огне
Твои губы на мне
Сладкий рассвет
Все сей-час в огне
Ты во мне-е-е, мы в огне-е-е-е-е
Я в огне-е-е, ты в огне-е-е-е
Мы в огне-е-е-е
Без слов…
Сказать…
В глазах…
Искра…
Мало…
Тебя…
Тоска…
Скучать…(скуча-а-а-а-а-ать)
На мелкие кусочки, растворяюсь я в тебе
Этот запах ночи - застрянет в моей голове
Мурашками по коже, прилипаю я к тебе
Пора снять замочек
Все сей-час в огне
Все тело в огне
Твои губы на мне
Сладкий рассвет
Все сейчас в огне
Все тело в огне
Твои губы на мне
Сладкий рассвет
Все сей-час в огне
Ты во мне-е-е, мы в огне-е-е-е-е
Я в огне-е-е, ты в огне-е-е-е
Мы в огне-е-е-е
(Ты во мне-е-е-е
Мы в огне-е-е-е-е-е-е
Я в огне-е-е-е-е-е
Ты в огне-е-е-е-е)
Все сей-час в огне
Все тело в огне
Твои губы на мне
Сладкий рассвет
Все сей-час в огне
Все тело в огне
Твои губы на мне
Сладкий рассвет
Все сей-час в огне
Ранее Анастасия Волочкова напилась и выматерилась на видео в свой день рождения.