СБУ разрешила Серову выступать в Киеве после концерта в аннексированном Крыму: доказательства

Александр Серов / скриншот

Российский певец Александр Серов, который весело устраивал концерты в аннексированном Крыму, неожиданно решил раскаятся, и попросил разрешения посетить родственников в Украине. Чисто случайно в это же время у него назначен концерт в столице Украины.

Певец Александр Серов, который в 2017 году ездил в аннексированные Россией Симферополь и Севастополь, неожиданно засобирался в Киев на концерт, прикрываясь посещением родственников.

На днях его пиар-менеджер Александр Орлов оповестил Крым. Реалии о том, что в коллективе артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой разрешить ему приехать в Киев.

"Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, сожалеем, что все так получилось",- сообщает менеджер.

СМИ решили проверить работу спецслужб, и послали запрос в СБУ по поводу Серова.

На официальный запрос издания Апостроф в Службе безопасности ответили однозначно. По состоянию на дату запроса, запрета на въезд на территорию Украины певцу Александру Серову нет, несмотря на незаконное посещение им оккупированного Крыма.

Однако в ведомстве отметили, что Государственная пограничная служба Украины была проинформирована о факте нарушения правил пересечения границы. Сейчас ответа Государственной пограничной службы Украины нет.

Ранее украинскому журналисту запретили въезд в Крым и РФ на 34 года