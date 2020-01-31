Зейн Малик снял клип в Киеве - смотреть, что вышло

Zayne Flames смотреть онлайн клип/ YouTube

Певец Зейн Малик записал клип на песню Flames вместе с поп-соул-певцом Jungleboi и диджеем R3HAB.

Для съемок исполнители выбрали самые разные и оригинальные месте в Киеве, среди которых неожиданно оказалась библиотека Вернадского. Это здание особенно любят исполнители за архитектуру, и последнее время регулярно снимают там клипы.

Кроме всего прочьего, съемки проходили на Поздняках и Осокорках - застроенные спальные районы, похожие на соты весьма естественно вошли в атмосферу клипа.

Кроме библиотека, съемки проходили на недостроенном Дарницком вокзале.

Zayne Flame - украинские маски / скриншот

Если кто не знал - в клипе, как и многие другие знаменитые исполнители, Зейн использовал маски украинской арт-студии Bob Basset, а именно Steam Vibes и Loudspeaker Master, выполненные из кожи и декорированные латунными деталями.

Украинские маски ценятся по всему миру: их примеряли топовые знаменитости, их снимали в клипах и фильмах, фотографировали для глянцевых обложек.

Zayne Flame - украинские маски / скриншот

"Конечно, нас всегда радует работа с мировыми звездами, но, честно, уже не удивляет. Точно так же когда-то продакшн Ридли Скотта настоял, чтобы именно наши маски были в его конкурсном фильме "Параллели", - прокомментировал художник и сооснователь студии Bob Basset Сергей Петров.

R3HAB & ZAYN & Jungleboi - Flames смотреть онлайн клип:

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