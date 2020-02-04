У Шэннен Доэрти нашли рак

У знаменитой актрисы, звезды Беверли Хиллз и Зачарованных Шеэннен Доэрти снова обнаружили рак.
Шэннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой стадии, сообщает канадское издание ET Canada.
Звезда Зачарованных подтвердила свой страшный диагноз, хотя несколько лет назад врачи зафиксировали ремиссию.
О своей болезни Шэннен сообщила на шоу Good Morning America.
"Я на 4 стадии, мой рак вернулся", - сказала актриса.
До этого диагноз рак ей поставили в 2015 году, но Доэрти прошла лечение, и вошла в стадию ремиссии. После этого рак вернулся чуть более года назад, сейчас она на 4 стадии.
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"Я все еще борюсь. И не собираюсь сдаваться. Это горькая пилюля, которую можно глотать разными способами. Определенно бывают дни, когда я говорю: "Почему я?", А затем я говорю: "Ну, а почему не я? Кто еще?" Кто, кроме меня, заслуживает этого? Никто из нас не знает", - сказала она.
Доэрти призналась, что диагноз ей поставили во время съемок продолжения Беверли Хиллз. Она все еще считает, что сделала недостаточно, когда вспоминает смерть Пэрри.
Она переживает о своей маме и муже, особенно о нем - как он переживет ее смерть.
"Я хочу чтобы меня запомнили за нечто большее, чем просто я", - призналась Доэрти.
Она призналась, что сейчас просто наступил момент, когда скрывать свою болезнь нет смысла.