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У Шэннен Доэрти нашли рак

4 февраля 2020, 15:38

У знаменитой актрисы, звезды Беверли Хиллз и Зачарованных Шеэннен Доэрти снова обнаружили рак.

Шэннен Доэрти
Шэннен Доэрти / Instagram

Шэннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой стадии, сообщает канадское издание ET Canada.

Звезда Зачарованных подтвердила свой страшный диагноз, хотя несколько лет назад врачи зафиксировали ремиссию.

О своей болезни Шэннен сообщила на шоу Good Morning America.

"Я на 4 стадии, мой рак вернулся", - сказала актриса.

До этого диагноз рак ей поставили в 2015 году, но Доэрти прошла лечение, и вошла в стадию ремиссии. После этого рак вернулся чуть более года назад, сейчас она на 4 стадии.

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"Я все еще борюсь. И не собираюсь сдаваться. Это горькая пилюля, которую можно глотать разными способами. Определенно бывают дни, когда я говорю: "Почему я?", А затем я говорю: "Ну, а почему не я? Кто еще?" Кто, кроме меня, заслуживает этого? Никто из нас не знает", - сказала она.

Доэрти призналась, что диагноз ей поставили во время съемок продолжения Беверли Хиллз. Она все еще считает, что сделала недостаточно, когда вспоминает смерть Пэрри.

Она переживает о своей маме и муже, особенно о нем - как он переживет ее смерть.

"Я хочу чтобы меня запомнили за нечто большее, чем просто я", - призналась Доэрти.

Она призналась, что сейчас просто наступил момент, когда скрывать свою болезнь нет смысла.

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