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"Жирная тварь": Леся Никитюк не сдержала эмоций из-за крошечного мини

12 февраля 2020, 14:49

Украинская телеведущая Леся Никитюк раскритиковала телевизор и съемки очередного сезона шоу с ее участием, и использовала самые обидные женские обзывалки.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Ведущая Леся Никитюк назвала себя Толстой коровой и жирной тварью во время просмотра новых эпизодов шоу Хто проти Блондинок на Новом.

По ее словам, когда снималось шоу, она чувствовала себя красивой и стройной, а то, что увидела на экране, повергло в шок.

"Я вот щас смотрю новый сезон Хто против блондинок, и понимаю, что я - жирная корова. Ну, вот, как так!?", - вопрошает Никитюк.

Она призналась, что когда сезон только снимали, он была такая счастливая, что будет такая классная, но все не так.

"Может у меня с телевизором что-то, ну, вот просто жирная тварь", - добавила Никитюк.

Она попросила включить шоу, посмотреть, так ли она выглядит у всех, или только на своет ТВ.

Позже она восторженно поблагодарила поклонников за кучу комплиментов, что она не жирная.

Леся попросила привезти ей новый телевизор, потому что этот ее неправильно показывает.

Хто проти блондинок 3 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 04-02-2020:

Ранее в сети появилось видео, где Кейт Бекинсейл играет со своей киской новой игрушкой.

Леся Никитюк новости шоу бизнеса
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