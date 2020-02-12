"Жирная тварь": Леся Никитюк не сдержала эмоций из-за крошечного мини

Леся Никитюк / Instagram

Ведущая Леся Никитюк назвала себя Толстой коровой и жирной тварью во время просмотра новых эпизодов шоу Хто проти Блондинок на Новом.

По ее словам, когда снималось шоу, она чувствовала себя красивой и стройной, а то, что увидела на экране, повергло в шок.

"Я вот щас смотрю новый сезон Хто против блондинок, и понимаю, что я - жирная корова. Ну, вот, как так!?", - вопрошает Никитюк.

Она призналась, что когда сезон только снимали, он была такая счастливая, что будет такая классная, но все не так.

"Может у меня с телевизором что-то, ну, вот просто жирная тварь", - добавила Никитюк.

Она попросила включить шоу, посмотреть, так ли она выглядит у всех, или только на своет ТВ.

Позже она восторженно поблагодарила поклонников за кучу комплиментов, что она не жирная.

Леся попросила привезти ей новый телевизор, потому что этот ее неправильно показывает.

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