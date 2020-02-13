"Хит всех таксистов": Леся Никитюк записала дебютную песню

Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая и тревел-блогер Леся Никитюк опубликовала свою первую сольную песню - Ямы. Она записала ее для шоу Ле Маршрутка на Новом Канале, в котором она избороздила всю Украину.

"Рєбятки. Моя перша пісня вже на моєму YouTube. А шо?! Хватит Петь в караоке. Силка в профілі P.S. Спасибо огромное композитору РУслану Квинте и певице Татьяне Решетняк, и ещё всей съёмочной группе ТВ проекта LeМаршрутка, для которбыла написана эта песня! Ну и спасибо Укравтодор!!! Без вас точно песни б не было. Надеюсь вам понравится.. ведь ещё 8 песен и будет альбом", - объявила Никитюк

Клип вышел замечательный - в форме олдскульной игры Леся лежит на крыше маршрутки и едет по дороге, объезжая ямы и собирая монетки.

А вот песня даже про любовь. В исполнении Леси Никитюк, которая всегда любит пошутить, серьезная песня звучит очень приятно.

Ями Леся Никитюк смотреть онлайн клип:

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