Скандал 2019: все саундреки фильма Сенсация с Оскара 2020

Сенсация 2019 саундтреки

Новый байоптик Скандал 2019 оказался захватывающим, и с интересным звуковым сопровождением. В особенности, для официального трейлера использовали песню Билли Айлиш Bad guy. Мы подобрали полный список саундреков для фильма Скандал 2019, можете послушать в нашем материале.

Сенсация саундтреки из фильма

Brad Mehldau – West Hartford

Sean Wiggins and Lone Goat – Watching the World Go

Bronwen Exter – Float

Marc Ferrari and Michael Mcgregor – Arena en Las Sabanas

Regina Spektor – One Little Soldier

Оригинальный саундтрек для картины написал Теодор Шапиро, который также был композитором Простая просьба и Призрачная красота.

Brad Mehldau – West Hartford саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Sean Wiggins and Lone Goat – Watching the World Go саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Bronwen Exter – Float саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Marc Ferrari and Michael Mcgregor – Arena en Las Sabanas саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Regina Spektor – One Little Soldier саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Clear and Simple (feat. Caroline Shaw, Petra Haden & Susanna Hoffs) саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Problems with Women Theodore Shapiro саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Breaking (feat. Caroline Shaw, Petra Haden & Susanna Hoffs) саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

The Tour саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Fox News Apologies (feat. Caroline Shaw, Petra Haden & Susanna Hoffs) саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Deposition саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Explode (feat. Caroline Shaw) саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Talking Points (feat. Caroline Shaw, Petra Haden & Susanna Hoffs) саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

The Questions (feat. Caroline Shaw, Petra Haden & Susanna Hoffs) саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

The Murdoch Boys саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Roger Roger Roger саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

How Do I Play This саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

The End Times саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Elevator Trio (feat. Caroline Shaw, Petra Haden & Susanna Hoffs) саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Chills and Fevers саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Accusers' Waltz (feat. Caroline Shaw) саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Roger Is Out саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Dressing Room (feat. Caroline Shaw, Petra Haden & Susanna Hoffs) саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

Text Messages саундтрек из Сенсации 2019 слушать онлайн:

