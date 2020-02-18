  1. Главная
  3. Stars

Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск кто ушел

18 февраля 2020, 15:37

Первый выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 17 февраля. В результате всего простого задания, шоу покинула сразу треть участниц.

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 1 выпуске / Новий канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Первый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 17 февраля на Новом канале в 19-00.

В результате несложного задания сразу несколько участниц разочаровались в шоу, и решили его покинуть, кто-то травмировался, и попал в больницу. Кто и почему ушел в 1 выпуске что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

После первого выпуска Від пацанки до панянки 4 сезон ушло 5 девушек. Такое количество девушек сразу еще не уходило из проекта Нового канала за всю его историю.

Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 17-02-2020

Всего кастинг на шоу Від пацанки до панянки 4 сезон прошли 15 девушек. Их истории до глубины души тронули команду реалити Від пацанки до панянки. Но в первый же вечер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала избила другую участницу, а потом захотела покинуть проект красноволосая Юлия Яворская, которой в первый же день дали прозвище "Титаник". Свое решение девушка обосновала тем, что не сможет столько времени быть врозь со своей возлюбленной.

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон кто ушел - Юлия Яворская / Новий канал

20-летняя рыжая тернополянка Юстина ушла по очень странным обстоятельствам - за два дня, которые она провела на проекте, девушка ни разу не выпила алкоголя и не ввязалась в драку, а ушла потому, что ее имя назвала Виктория "Боксерша" Алехина, как самая сильная конкурентка.

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон кто ушел - Юстина / Новий канал

Руководитель проекта Ксения Бабенко отметила, что они решили поступить максимально логично, и предложили пацанкам самим выбрать, кому стоит уйти.

У Юстины была своя мотивация для участия, и, как оказалось, проблемы менее серьезные, чем у оставшихся участниц.

Третьей ушла из реалити Нового канала Карина Завиша – такое решение приняли преподаватели Школы леди. У девушки алкогольная зависимость, поэтому в первую очередь ей должны помочь в специальном учреждении.

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон кто ушел - Карина Завиша / Новый Канал

"Наша школа нашла реабилитационный центр, который готов принять Карину. Она должна быть сильной и вылечиться. А мы готовы открыть ей двери Школы леди в следующем году", - говорит директор школы Татьяна Мокриди.

Двум последним девушкам "до свидания" сказали в шаге от начала обучения – преподаватели усомнились в их мотивации и искренности желания измениться.

Від пацанки до панянки 4 сезон
Від пацанки до панянки 4 сезон кто ушел - Настя Покрищук/ Новый канал

Эротическую стримершу Анастасию Яресько с пирсингом и огромным количеством тату не спас даже ключ, который она нашла в болоте, и который должен был гарантировать ей участие в проекте. А ее тезку, королеву Instagram Настю Покрищук, которая запомнилась всем большими накачанными губами, обвинили в пиаре.

В то же время, участница 4 сезона Від пацанки до панянки 2020 Владислава Роговенко, покинула шоу после того, как сломала руку. Однако, ее не стали сразу же вычеркивать из списка - за ней остается право - вернуться, или нет.

Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии

Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск смотреть онлайн анонс 17-02-2020

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн Новый канал новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск кто ушел». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:55
Стратегия национальной безопасности: в СНБО приняли важный документ
15:53
Dishonored, Fallout и другие отличные игры по скидкам на распродаже Bethesda в GOG
15:37
Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск кто ушел Видео
15:37
Новое подорожание: Укртелеком анонсировал повышение тарифов
15:16
"Путин должен понять": Расмуссен обратился к ЕС и США из-за боев на Донбассе
15:11
Рябошапка уходит в отставку - источники
15:10
Дешевле еще не бывало: в Минэнерго опять поманили украинцев снижением платы за тепло
14:52
Синоптик предупредила Киев о серьезных осадках: названа дата
14:45
Кровавая Баня: в Генштабе назвали число уничтоженных в Золотом боевиков
14:42
Полакомился и врачу поплакался: названы самые вредные блины
14:28
Ситуация - бомба: в Запорожье злоумышленники с шариками взорвали банкомат - видео Видео
14:23
Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одно удобное приложение
14:14
Засудили: люди Путина отсудили у пенсионерки Пугачевой деньги
13:43
"Привезу в их особняки": Зеленский пригрозил из-за блокирования приезда украинцев из Китая
13:38
Жена Дзидзьо игриво разделась и показала сочные формы на пикантных фото Фото
13:34
Пристайко рассказал, что будет с оккупантами после выборов на Донбассе
13:33
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: гадостный провтык, подкопы врагов и предательство
13:29
Экран Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность, результаты огорчают Видео
13:27
Национальное лицемерие: как украинцы из Уханя стали изгоями в своей стране мнение
13:14
Под Тернополем строят блокпосты для блокирования приезда эвакуированных из Китая Видео
13:10
Политолог объяснил выгоду Кремля в ударе по ВСУ в районе Золотого
13:01
Зеленый кофе для похудения – купить стоит или это деньги на ветер Видео
12:52
Наступление боевиков на Донбассе: эксперт назвал цель России Видео
12:41
Наступление боевиков на Донбассе: в Кремле отреагировали
12:38
"Эротичноядреный замес": Maruv на коленках засветила грудь и подставила попу подруге на концерте
12:28
Успех сериала Netflix The Witcher значительно повысил продажи игр серии Ведьмак
12:19
"Удар в стык": в Золотом ВСУ потеряли позицию на передовой - журналист Видео
12:07
Удар через белок: ученые придумали новый способ борьбы с раком
11:40
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 17-02-2020 Видео
11:28
Путин спешит поставить Украину на колени к 9 мая мнение
11:27
Юристы предупредили о новом налоге: кого из украинцев коснется
11:24
Боевики в совместных патрулях на Донбассе: Аваков дал разъяснение
11:23
"В Мордоре любят даты": в Сети обсуждают причины обострения на Донбассе
11:23
Ремейк Final Fantasy VII займет очень много места на жестком диске
11:20
Мне это не нравится 2020: дата выхода, актеры и сюжет Видео
11:16
"Для кого-то революция": Беглец Янукович всплыл в годовщину расстрелов на Майдане
11:01
Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли Видео
10:56
Попытка сорвать мирный процесс: у Зеленского срочно собирают заседание СНБО
10:52
"Им терять нечего": в Минске ответили на слова Пристайко о войне РФ с Беларусью
10:40
Бой на Донбассе закончился: названы потери украинских воинов и боевиков Видео
10:37
Тимати потерял бизнес
10:26
Зараза из посылок AliExpress: в Укрпочте рассказали о рисках с коронавирусом Видео
10:23
Глава Мюнхенской конференции "загремел" в базу Миротворца
10:16
Артистичный нафталин и талантливые отшельники: кто поедет от Украины на Евровидение 2020
10:00
Новый бой на Донбассе и потери: собраны главные подробности Видео
09:58
"Зима закончилась": синоптик предупредил о весенней аномалии с засухой
09:40
В Китае внезапно умер украинский фигурист Николай Бондарь Видео
09:32
Гороскоп на 18 февраля всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе
09:23
"Постная ху*ня": в Слуге народа оценили отчет Гончарука
09:02
Политолог назвал главную проблему Богдана Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять