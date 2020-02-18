Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск кто ушел

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 1 выпуске / Новий канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Первый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 17 февраля на Новом канале в 19-00.

В результате несложного задания сразу несколько участниц разочаровались в шоу, и решили его покинуть, кто-то травмировался, и попал в больницу. Кто и почему ушел в 1 выпуске что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

После первого выпуска Від пацанки до панянки 4 сезон ушло 5 девушек. Такое количество девушек сразу еще не уходило из проекта Нового канала за всю его историю.

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Всего кастинг на шоу Від пацанки до панянки 4 сезон прошли 15 девушек. Их истории до глубины души тронули команду реалити Від пацанки до панянки. Но в первый же вечер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала избила другую участницу, а потом захотела покинуть проект красноволосая Юлия Яворская, которой в первый же день дали прозвище "Титаник". Свое решение девушка обосновала тем, что не сможет столько времени быть врозь со своей возлюбленной.

Від пацанки до панянки 4 сезон кто ушел - Юлия Яворская / Новий канал

20-летняя рыжая тернополянка Юстина ушла по очень странным обстоятельствам - за два дня, которые она провела на проекте, девушка ни разу не выпила алкоголя и не ввязалась в драку, а ушла потому, что ее имя назвала Виктория "Боксерша" Алехина, как самая сильная конкурентка.

Від пацанки до панянки 4 сезон кто ушел - Юстина / Новий канал

Руководитель проекта Ксения Бабенко отметила, что они решили поступить максимально логично, и предложили пацанкам самим выбрать, кому стоит уйти.

У Юстины была своя мотивация для участия, и, как оказалось, проблемы менее серьезные, чем у оставшихся участниц.

Третьей ушла из реалити Нового канала Карина Завиша – такое решение приняли преподаватели Школы леди. У девушки алкогольная зависимость, поэтому в первую очередь ей должны помочь в специальном учреждении.

Від пацанки до панянки 4 сезон кто ушел - Карина Завиша / Новый Канал

"Наша школа нашла реабилитационный центр, который готов принять Карину. Она должна быть сильной и вылечиться. А мы готовы открыть ей двери Школы леди в следующем году", - говорит директор школы Татьяна Мокриди.

Двум последним девушкам "до свидания" сказали в шаге от начала обучения – преподаватели усомнились в их мотивации и искренности желания измениться.

Від пацанки до панянки 4 сезон кто ушел - Настя Покрищук/ Новый канал

Эротическую стримершу Анастасию Яресько с пирсингом и огромным количеством тату не спас даже ключ, который она нашла в болоте, и который должен был гарантировать ей участие в проекте. А ее тезку, королеву Instagram Настю Покрищук, которая запомнилась всем большими накачанными губами, обвинили в пиаре.

В то же время, участница 4 сезона Від пацанки до панянки 2020 Владислава Роговенко, покинула шоу после того, как сломала руку. Однако, ее не стали сразу же вычеркивать из списка - за ней остается право - вернуться, или нет.

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Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск смотреть онлайн анонс 17-02-2020

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.