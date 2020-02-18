Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск кто ушел

Первый выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 17 февраля. В результате всего простого задания, шоу покинула сразу треть участниц.
Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Первый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 17 февраля на Новом канале в 19-00.
В результате несложного задания сразу несколько участниц разочаровались в шоу, и решили его покинуть, кто-то травмировался, и попал в больницу. Кто и почему ушел в 1 выпуске что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.
После первого выпуска Від пацанки до панянки 4 сезон ушло 5 девушек. Такое количество девушек сразу еще не уходило из проекта Нового канала за всю его историю.
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Всего кастинг на шоу Від пацанки до панянки 4 сезон прошли 15 девушек. Их истории до глубины души тронули команду реалити Від пацанки до панянки. Но в первый же вечер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала избила другую участницу, а потом захотела покинуть проект красноволосая Юлия Яворская, которой в первый же день дали прозвище "Титаник". Свое решение девушка обосновала тем, что не сможет столько времени быть врозь со своей возлюбленной.
20-летняя рыжая тернополянка Юстина ушла по очень странным обстоятельствам - за два дня, которые она провела на проекте, девушка ни разу не выпила алкоголя и не ввязалась в драку, а ушла потому, что ее имя назвала Виктория "Боксерша" Алехина, как самая сильная конкурентка.
Руководитель проекта Ксения Бабенко отметила, что они решили поступить максимально логично, и предложили пацанкам самим выбрать, кому стоит уйти.
У Юстины была своя мотивация для участия, и, как оказалось, проблемы менее серьезные, чем у оставшихся участниц.
Третьей ушла из реалити Нового канала Карина Завиша – такое решение приняли преподаватели Школы леди. У девушки алкогольная зависимость, поэтому в первую очередь ей должны помочь в специальном учреждении.
"Наша школа нашла реабилитационный центр, который готов принять Карину. Она должна быть сильной и вылечиться. А мы готовы открыть ей двери Школы леди в следующем году", - говорит директор школы Татьяна Мокриди.
Двум последним девушкам "до свидания" сказали в шаге от начала обучения – преподаватели усомнились в их мотивации и искренности желания измениться.
Эротическую стримершу Анастасию Яресько с пирсингом и огромным количеством тату не спас даже ключ, который она нашла в болоте, и который должен был гарантировать ей участие в проекте. А ее тезку, королеву Instagram Настю Покрищук, которая запомнилась всем большими накачанными губами, обвинили в пиаре.
В то же время, участница 4 сезона Від пацанки до панянки 2020 Владислава Роговенко, покинула шоу после того, как сломала руку. Однако, ее не стали сразу же вычеркивать из списка - за ней остается право - вернуться, или нет.
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Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск смотреть онлайн анонс 17-02-2020
Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.