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"Войны нет?": продюсер разгромил звезд, выступающих в России

19 февраля 2020, 21:01

Продюсер призвал украинских звезд отказаться от поездок в Россию.

Музыкальный продюсер и менеджер Виталий Климов раскритиковал украинских артистов, которые ездят на гастроли в Россию, По его убеждению, это позволяет кремлевской пропаганде распространять мнение, что никакой войны против Украины нет.

Как заявил он в эфире ObozTV, Россия сейчас заинтересована в приглашении как можно большего числа исполнителей из Украины.

"В интересах России открыть двери для всех украинских исполнителей, в том числе и для поющих на украинском языке, кроме тех, кто жестко высказывается по поводу войны. Это способ легитимизировать мнение о том, что войны нет", – заявил продюсер.

"Надо понимать, что каждое выступление украинского исполнителя там, что бы не думал сам украинский исполнитель, это сигнал обычному россиянину, что войны нет. Ваша страна с нами не воюет, иначе что я тут делаю?" – пояснил он.

"Дело в том, что публичный человек – ученый, деятель искусства, спортсмен – сам не понимает важную вещь. Как только он становится публичным, он фактически выполняет, хочет он этого или нет, пропагандистскую роль фактом своего существования, своей публичности. Он может этого не хотеть, не понимать, но это природа публичности как таковой. Большинство не понимает", – подчеркнул продюсер.

Ранее Главред писал, что российский продюсер Игорь Матвиенко, ярый сторонник политики президента Владимира Путина и аннексии Крыма, неожиданно написал для группы Фабрика песню с припевом на украинском языке. Он заявил, что композицию он приурочил к своему 60-летию, которое праздновал 6 января. Вся песня звучит на русском языке, а припев исполнительницы поют на украинском. Матвиенко утверждает, что такой трек возник по ряду причин.

Напомним, украинский продюсер и судья шоу Х-фактор Игорь Кондратюк высказал негодование организаторам концертов российских певцов Александра Серова и Валерия Сюткина, которые публично поддержали аннексию Крыма и посещали полуостров.

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