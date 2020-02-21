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Девушки сделали мужскую работу в новом клипе Mozgi Девчонка

21 февраля 2020, 16:46

Mozgi записали новый клип Девчонка, который ненавязчипо посвятили своим женщинам.

Mozgi Девчонка
Mozgi Девчонка смотреть онлайн клип / YouTube

Потап написал новую песню для группы Mozgi - Девчонка, в тексте к которой наравне с восхвалением других девушек, ненавязчиво прослеживается образ его молодой жены Насти Каменских.

"Современные женщины умнее, сильнее, гораздо внимательнее, собраннее и ответственнее мужчин. Поэтому могут заменить их в любой профессии и любой ситуации. В новом клипе мы воспеваем их умения и, как настоящие мужики, от этого тащимся! Восхищаемся нашими женщинами и тем, что они могут все", - прокомментировал идею видео Потап. 

По сюжету видео женщины в мужских профессиях из фантазий трансформировались в реалии современного мира. В новом видео MOZGI меняются местами с хрупкими и привлекательными девушками, уступая им право быть лучшими в традиционно мужском деле, и в одном кадре герой получает одобрительный шлепок от вышестоящей девушки.

Mozgi Девчонка
Mozgi Девчонка / YouTube

"Считаю, что не стоит делить профессии по гендеру. Если человек, неважно мужчина или женщина, выбрал свой путь, стал профессионалом в своей сфере и верит, что это – его призвание, это достойно уважения и поддержки! Украинские девушки, женщины – самые понимающие и любящие. Ради мужчин они готовы на все! Это вдохновляет и восхищает, поэтому наша группа всегда будет писать песни о любви и о них, наших музах", - отметил Позитив.

Режиссерами клипа выступили Максим Шелковников и Денис Маноха (производство MOZGI Production). Потап сыграл таксиста, Дядя Вадя уборщика, Позитив домохозяина DJ Bloodless - служащего тира.

Mozgi Девчонка смотреть онлайн клип:

Mozgi Девчонка Текст

Когда будут стрелять

Она не убежит

А споет припев

Будет суперхит

Это моя #девчонка

Мать моего ребенка

Будущего

Если будет в кармане

Полнейший зеро

Она скажет мне прямо

Малыш переживем

Это моя царица

Моя опасная львица

Не знаю как вы

Но а я возвращаться домой обожаю

Она меня дома на кухне

Всегда в одном фартуке только встречает

А если меня привезти в 7 утра

Неживым некрасивым

Когда я проснусь

Достает мне холодное

Свежее пиво / ухх

Она лучше всех

Самый звонкий смех

Попа как орех

Она просто сверх

Естественно я в эту девочку встрял

Какой-то невидимый ангел

Ее для меня подобрал

Прости малыш что часто не звоню

Я просто города на сцене рву

Просто с толпой кричу Е-БОЙ!

Приеду скоро я домой

А когда я приеду домой

Я тебя буду нежно любить

Ты же знаешь

Я увижу почувствую сразу

Как сильно за мной ты скучаешь

Через bluetooth льется

Музыка чувств

А хлопки не записывал чтоб

Шлепать тебя под дроп

Шлеп

Ага

Ага

Это королевский шлеп

Ага

Ага

Это королевский шлеп

Когда будут стрелять

Она не убежит

А споет припев

Будет суперхит

Это #моядевчонка

Мать моего ребенка

Будущего

Если будет в кармане

Полнейший зеро

Она скажет мне прямо

Малыш переживем

Это моя царица

Моя опасная львица

Надо весь год работать

Было весь год ишачить

Чтобы приехать когда-то домой

А она тут от счастья плачет

Знай для меня эта милая заинька

В жизни так много значит

Вот почему по дороге домой

Я облетел весь мячик

Я не знаю ни одной

Такой как ты

Чтобы сносило так башню

От бешеной красоты

Дай силы дай силы

Господи дай силы

Чтобы от этой безумной любви

Мне голову не сносило

Прости малыш что часто не звоню

Я просто города на сцене рву

Просто с толпой кричу Е-БОЙ

Приеду скоро я домой

Приготовь салат

Мой халат

Этот взгляд

Одевай любимый мой наряд

Я тебя узнаю среди тысяч поп малыш

Стоп

Это будет королевский шлеп

Шлеп

Ага

Оп

Ага

Это королевский шлеп

Ага

Оп

Ага

Это королевский шлеп

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Mozgi новости шоу бизнеса клип
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