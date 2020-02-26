Go-A влипли в неприятности из-за своих шуток в сети

Go-A / Главред

Прошла официальная пресс-конференция Go-A на УНИАНе, где они рассказали о своем контракте и остроумно ответили на критику фронтмена группы Антитела. Но еще до конференции вплыли неприятные подробности скандала, который начал разгораться в сети почти сразу после финала отбора.

Go-A неудачно пошутили о сборе денег на поездку на Евровидение, и получили массу проблем - появились как люди, которые предлагали денег, так и те, кто отметил "ненасытность" артистов. После того, как Go-A заключили контракт с UA:перший, финансовый вопрос отпал, ну а подробности члены группы раскрыли в интервью СТБ.

"Конечно, никто ничего не собирал. Это просто была шутка на моей странице, которую жестко извратили. Я была очень удивлена ​​на тот момент, растерялась и отшутилась. Но у нас все нормально, сбор средств – какие-то сплошные выдумки", - сказала Екатерина Павленко.

Но в ответ, журналисты поинтересовались, последовали ли бы Go-A совету Джамалы, которая напомнила, что сама собирала деньги на Евровидение.Читайте также"Третьесортное укро-шароварное варево": украинские музыканты поссорились из-за песни Go-A

"Я не знаю, делали бы мы это или нет. Сейчас мне трудно отвечать на такие вопросы, но думаю, что нет. После победы нам стало писать много людей, и я поняла, какую ошибку допустила. Я поняла, что теперь тщательнее буду избирать шутки для социальных сетей. Не так, как раньше. Сейчас нам надо думать, как мы шутим и говорим, потому что люди воспринимают все всерьез", - сказала фронтменка группы.

Кроме того, после инцидента с соцсетями Go-A задумались о привлечении человека, который будет серьезно заниматься их продвижением в сети.

"Постоянно надо реагировать на комментарии и сообщения людей. Сейчас мы нашли человека, который нам помогает с сетями, но раньше у нас его не было. Нужно понимать, что все это свалилось на нас очень неожиданно", - объяснила Павленко.

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