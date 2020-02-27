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Продолжение скандала: Tvorchi поведали, как над ними издевались на отборе Евровидения

27 февраля 2020, 20:31

Финалисты отбора на Евровидение 2020 группа Tvorchi дала интервью, в котором ребята поведали, как им отключали звук и насмехались во время выступления.

Кто поедет на Евровидение - Tvorchi
Кто поедет на Евровидение - Tvorchi / Instagram

Группа Tvorchi пришла на интервью к Анатолию Анатоличу, в котором ребята рассказали о том, что за ситуация произошла у них с Евровидением.

Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни рассказали полную историю своего выступления на финале Евровидения, в котором они неожиданно плохо спели.

Оказывается, сразу после того, как были обнаружены проблемы со звуком в наушнике, парни пошли к звукорежиссерам, чтобы выяснить ситуацию, но были только высмеяны человеком, к которому обратились, и его 5 коллегами.Читайте такжеКто поедет на Евровидение: Go-A- биография победителя

"После нашего выступления на бэкстейдже мы сказали: "Чувак, у Джеффри не было музыки в наушнике. Вообще, ноль". Мы сразу пошли к человеку, который ответственный за это. Когда мы пришли, мы подтянули свой менеджмент... И чувак нам сказал: "Я ничего не делал, все было хорошо". И начал смеяться в лицо", - сказал Андрей Гуцуляк.

Джеффри с сожалением вспомнил, как его проблемы со звуком насмешили остальных 5 человек. Ребят поразило то, что им просто начали смеяться в лицо.

"До выступления на сцене все спланировано. И мы с Сергеем Притулой все спланировали. Но я хотел быть воспитанным. А потом собирался пойти на бэкстейдж, чтобы поговорить с этим чловеком", - добавил Джеффри.

Андрей сказал, что их продюсерам сказали ничего публично не говорить - это все равно ничего не поменяет. Но ребята решили больше в принимать участия в таких мероприятиях. Тем более, все им говорили, что это - жизнь.

Tvorchi про Евровидение, наркотики и расизм смотреть онлайн интервью:

Утром 27 февраля сеть поразила новость что Россию на Евровидение 2020 представит украинец Адександр Панайотов.

Он опроверг эту новость, назвав ее фейком. Слова Панайотова подтвердил Первый канал, который занимается организацией конкурса в России.

Евровидение 2020 новости шоу бизнеса Tvorchi
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