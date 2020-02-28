Андей Хлывнюк расстался с женой

Андрей Хлывнюк / Пресс-служба

Андрей Хлывнюк не живет с семьей в своем Telegram-канале Особливе з Соломією сообщила Соломия Витвицкая.

Витвицкая заметила, что Андрей и Анна уже в течение нескольких месяцев не появлялись вместе на светских мероприятиях.

"По слухам, пара уже почти полгода, как не живет вместе и именно Анна приняла решение уйти из семьи. Я, конечно же, спросила все лично у Андрея, и хотя четкого ответа не получила. Но видно, что тема неприятная для него", - прокомментировала Витвицкая.

Сам Андрей официально не стал отвечать на вопрос, но когда она выключила камеру, то Хлывнюк вспомнил, как он ругал людей, которые поднимают тему его личной жизни.

Как известно, Андей Хлывнюк в браке с Анной Копыловой 10 лет, у них двое детей.

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