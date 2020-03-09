Дочь Заворотнюк посетовала на "черную полосу " в ее жизни

Анна Заворотнюк рассказала о черной полосе в жизни / Instagram

Дочь известной российской актрисы Анастасии Завороднюк, которая уже на протяжении длительного времени борется с раком головного мозга (глиобластомой), рассказала о трудном периоде в ее жизни.

"Черная полоса несёт для человека простое послание: с тобой что-то не так. Она говорит тебе: "Ты не такой, каким должен быть". Она может стать твоим учителем и наставником который раскроет твою истинную значимость. Наша темная сторона существует, чтобы показать, что мы не доработали в себе. Ее миссия – научить нас любви, сочувствию, прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться", – написала девушка на странице в Instagram.

"И когда человек встанет на правильный путь, тень обернётся светом и откроет нам новые возможности, силы, новых людей и новое светлое будущее", – с надеждой добавила она.

Пользователи отреагировали словами поддержки и написали в комментариях, что Анастасия и ее семья обязательно смогут победить болезнь.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что смерть Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев скрывают от фанатов.

Российские СМИ в один момент разорвали об "истинном" положении вещей в семье Заворотнюк - актриса давно умерла, но это скрывают, пишет Обозреватель. На русском сайте якобы появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк умерла еще зимой, но в ее завещании якобы была просьба скрывать ее смерть.