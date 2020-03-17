Певица Alyona Alyona попала в престижный международный рейтинг

Рэперша Alyona Alyona вошла в топ-рейтинг / instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэперша Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, попала в знаменитый рейтинг 30 самых успешных людей мира моложе 30 лет.

Список 30 Under 30 опубликован на сайте журнала Forbes и включает несколько категорий.

Украинскую рэп-певицу включили в раздел Entertainment (Развлечения). В этом перечне наряду с 27-летним шотландским актером Шути Гатвой (Половое воспитание), а также с певцом Льюисом Капальди и актером Романом Гриффином Дэвисом (Кролик Джоджо).

"Бывшая воспитательница детского сада переосмыслила звучание рэпа. Alyona Alyona представляет украинский рэп в мире. Она гастролировала по всей Европе и является одной из ведущих артисток своей страны", — отмечает Forbes.

Также в данный престижный рейтинг вошли теннисистка Элина Свитолина - в разделе Спорт, в разделе Технологии - украинские предприниматели Стас Матвиенко и Анна Полищук, создавшие сервис для заказа еды Allset, а также основательница фитнес-приложения BetterMe Виктория Репа.

Напомним, Alyona Alyona представила новый чрезвычайно душевный и трогательный трек Когда хоронят молодых, посвященный годовщине теракта у Дворца спорта в Харькове.

Как ранее сообщалось, Alyona Alyona записала очередной клип, который назвала Дикі Танці.