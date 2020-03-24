Опровержение недостоверной информации об Евгении Мильковском

Евгений Мильковский / Youtube

20 марта на сайте Главред опубликована новость об интервью Евгения Мильковского для шоу "А поговорить?" и его ведущей Ирины Шихман, в котором был затронут вопрос переезда Евгения Мильковского и группы "Нервы" в Россию.

Текст новости строился не на фактах, а на недостоверной информации и допущениях негативного характера и был опубликован по ошибке, заголовок был выбран некорректно.

В связи с тем, что вышеуказанный текст и заголовок оскорбляли честь и достоинство Евгения Мильковского, редакция сайта приняла решение удалить данную новость.

Редакция сайта Главред приносит извинения Евгению Мильковскому, его близким, а также своим читателям за недостоверную информацию.