Состояние Лещенко изменилось - подтвердился тест на коронавиурс

Российский эстрадный певец Лев Лещенко находится в реанимации Коммунарки, и его состояние начало резко меняться.
Лев Лещенко, у которого подозревают коронавирус или пневмонию, второй день лежит в реанимации Коммунарки.
Состояние Льва Лещенко начало меняться в лучшую сторону, сообщает LifeShot.
Лежащий в реанимации Лев Лещенко из состояния "стабилен" начал переходить в "идет на поправку".
Сам Лещенко говорит, что уже чувствует себя бодро. К вечеру 26 марта при сохранении положительной динамики Льва Лещенко планируют перевести обратно в обычную палату.
Однако уже через час подтвердился анализ на коронавирус. Теперь Лещенко переведут в боксы для больных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак положила свою мать в больницу, чтобы проверить на коронавирус после того, как ей резко стало плохо.
До этого появилась официальная информация о состоянии Льва Лещенко в реанимации в комуннарке, куда он попал 25 марта с подозрением на коронавирус.