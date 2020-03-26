"Началось резкое ухудшение": Куриленко сделала официальное заявление

Ольга Куриленко / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко переболела коронавирусом и отбыла изоляцию дома. Теперь многи в сети выставляют претензии, что она на самом деле ничем не болела, а просто пропиарилась.

Ольга Куриленко написала большой текст на английском и русском языках в ответ на обвинения и опубликовала в Instagram.

"Некоторые спрашивают зачем я публикую о своей болезни. Это очень хороший вопрос, и я вам дам подробный ответ. Когда у меня появились первые симптомы и очень скоро началось резкое ухудшение, самое последнее о чем я думала - это сидеть в соц сети или сообщать кому-либо об этом. В первые дни я лежала пластом с высокой температурой и в основном спала, поэтому я не могла вообще нормально функционировать. Я даже по телефону не могла разговаривать", - призналась Ольга Куриленко.

Она обратилась к врачам и после определения симптомов, сдала тест на коронавирус.

"Ждать результатов теста пришлось несколько дней, и когда мне позвонил врач и обьявил результат (коронавирус подтвердился), я уже была больна несколько дней", - вспоминает Куриленко.

"Некоторые друзья сразу сказали, что я должна объявить об этом в соц сети. Но я этого сразу не сделала, потому что не была уверена стоит ли это делать. Я несколько дней сомневалась. В итоге после взвешивания все за и против, я все таки решила, что нужно об этом писать, чтобы как то помочь людям знать, что они не одни. И я решила поделиться своей историей. Я просто пытаюсь помочь людям, чтобы дать им хоть какую-то надежду!", - сказала Ольга.

Ранее Ольга Куриленко объявила, что идет на поправку - организм справился с коронавирусной инфекцией.

До этого Ольга Куриленко рассказала, что в Лондоне врачи не лечат коронавирус, а просто оставляют людей на карантине.