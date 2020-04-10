"Не платят налогов" - Андрей Разин раскрыл доходы Пугачевой, Галкина и Киркорова

Филипп Киркоров / YouTube

Российские звезды зарабатыват десятки тысяч евро в месяц и никогда не платят налоги, утверждает Андрей Разин.

Отец-основатель Ласкового Мая публично раскрыл доходы и финасовые махинации российских селебрити в Инстаграм.

"Я связался с продюсерами, такими же прокатчиками, как и я, которые прокатывают наших артистов как в России, так и за рубежом (в Америке, Европе, скандинавских странах). Хочу вам сказать, как артисты в принципе никогда не платили налогов, так до сих пор и не платят. Я это наблюдаю уже на протяжении 30 лет. Если принять, что наших звёзд около 60-65 человек и в среднем их доход за месяц составляет в районе 180000 евро, то можно представить, какие убытки понесёт отрасль развлечений. Это около 11 млн. 700 тыс. евро. Это без учёта корпоративов" - пишет Анлрей Разин.

По его словам, россиян это не коснется, потому что, все налоги не уплачивалисю

"Последний, кто доказал факт уплаты налогов - это группа "Ласковый май". Мы решением суда доказали, что более пяти с половиной миллионов долларов США мы за пять лет с 1988-го года по 1993-й год заплатили только в виде налогов за нашу деятельность. Но никто из звезд, кроме нас, налоги не платил", - добавил он.

По словам Разина - отсутствие доходов у росских селебрити - проблема шоу-бизнеса.

"Единственное, скажу, как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится ещё полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что. Тем не менее, надеемся на лучшее. Всегда ваш, Андрей Разин", - резюмировал он.

Ранее российские звезды заволновались из-за отсутствия работы на время карантина.

Имел место даже скандал из-за онлайн-концерта - некоторые исполнители отказались выступать бесплатно, при том, что расценки в России за концерт выше, чем в Украине.

Сейчас же все больше волнует коронавирсная инфекция, которую среди звезд разнес Лев Лещенко на дне рождения сестры Игоря Крутого. Надежда Бабкина 10 день находится в больнице в коме после общения с коронавирусным Лещенко.