"Что ж тебя так разнесло?": влюбленная Регина Тодоренко заметно располнела

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками фотографией с вручения премии Moda Topical, из-за которой ее заподозрили в беременности.

На награждение ведущая явилась в классическом облегающем черном платье, которое подчеркнуло недостатки фигуры Тодоренко. Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал множество негодующих комментариев – подписчики обвиняют Регину в том, что она не следит за своей фигурой.

"На этом фото пухленькая", "Потолстела как-то", "Вообще жесть, толстая такая", "Что ж тебя так разнесло?", - возмущались подписчики.

Другие же посчитали, что причина полноты Регины в том, что она беременна.

"Беременна?", "По фото именно в положении. И не только платье и животик. Лицо тоже нотки беременности выдает", "Беременна", "Беременна что ли?", - спрашивали юзеры.

Однако в интервью Love Radio певица ответила на эти слухи и вопросы подписчиков, и призналась, что набрала 4 килограмма.

"Я просто ожирела, я толстая. На самом деле, я очень сильно поправилась на целых 4 килограмма. Ну и что, - да, я люблю жрать! И сегодня ночью знаешь, что я делала? Жрала! Рыбу соленую, которую мне передали, а потом арбуз", - призналась певица.

Напомним, что Тодоренко застукали за поцелуями с известным певцом.

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