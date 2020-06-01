Как бороться с комплексами у детей - совет от Аллы Костромичевой

Алла Костромичева - советы для защиты детей / Пресс-служба

В День защиты детей 2020, вспоминаем, как телеведущая Алла Костромичева дала несколько ценных советов о том, как стоит бороться с детскими комплексами, особенно теми, что возникают из-за родительского воспитания.

Алла Костромичева — не только модель с мировым именем и ведущая проекта Топ-модель по-украински, который выпускает Новый канал, но и любящая мама. Воспитывать четырехлетнего сына Сальваторе супермодели, по словам Аллы Костромичевой, помогает анализ ошибок, которые допускала ее мама.

"В какой-то мере детские комплексы — это вина родителей, потому что они неправильно нас воспитывают и говорят неправильные вещи, переживая, волнуясь за нас. Если взять меня, к примеру, тЧитайте такжеФильмы для настоящих мужчин: ТОП-3 от Олега Кензовао моя мама всегда говорила, что я худенькая, и мне надо больше кушать. Она ни в коем случае меня не обижала, просто повторяла то же, что я слышала постоянно в школе, но в более мягкой формулировке. Это делалось от любви, но мне не особо помогло, даже наоборот"— уверена Алла.

Нужные слова Алле всегда говорил отец. Но, к сожалению, он умер, когда будущей супермодели было 13 лет. А потом у Аллы Костромичевой начались комплексы.

Алла Костромичева / Новый канал

"Мои комплексы по поводу фигуры начались в 13 лет. До этого я всегда была принцессой, потому что отец постоянно мне об этом говорил. И когда у всех начала расти грудь, а у меня нет, мне бы очень помогла поддержка отца, но, к сожалению, на тот момент его уже не было рядом", — вспомнила Костромичева во время интервью на программе Слава+.

Алла Костромичева дала совет, который поможет родителям воспитать счастливых детей.

"Я считаю, что девочек всегда надо растить в безусловной любви к себе. Девочка должна быть уверена в том, что она красавица, не зависимо от внешнего вида. Девочкам никогда нельзя говорить: "Ну, может, ты и не очень красивая, зато умненькая". А мальчик должен расти с ощущением, что он классный, что он лидер, что он все может", — сказала ведущая Нового канала.

Ранее Алла Костромичева дала список своих любимых книг, которые читают модели на досуге и для работы.