Андрей Джеджула раскрыл причину нападок беременной жены

Телеведущий и актер Андрей Джеджула прояснил ситуацию с обвинениями в насилии от беременной жены Юлии.
Украинский телеведущий Андрей Джеджула дал официальное пояснение ситуации после того, как его жена Юлия Джеджула несколько дней подряд называла его абъюзером.
Юлия Джеджула намекнула на домашнее насилие, и сказала, что не хочет его видеть отцом нерожденного ребенка. Кроме того, девушка задумалась о разводе.
На самом деле проблема может быть в том, что Юлия приревновала его к Насте Каменских, рассказал Андрей в комментарии "КП.юа".
"У меня беременная жена с повышенным гормональным фоном. Поэтому в меня периодически прилетают тарелки, посуда разная, несвязные обвинения и т.д. Я привык к этому. А то, что произошло сейчас — это было подпитано усиленными ревностными позывами. Ей не понравилось, что я выставил фотографию с Настей Каменских с работы. Скажем так, якобы для нее она недостаточно была одета (улыбается). Я Настю Каменских очень давно знаю, у нас дружеские отношения. Вы же видите, я на это никак не реагирую", - рассказал он.
При этом Андрей предложил Юлии снять побои в полиции, если она обвиняет его в насилии. Также он сказал, что девушка с ним развелась год назад, но потом снова вернулась. Он старается не реагировать на ее перепады настроения, так как почти привык. Зато ситуация с больницей выглядит странной - он вернулся домой после работы и увидел, что жены нет.
"Вот это так выглядело: из дома пропали вещи, она коту еды оставила на два дня и ушла куда-то. Вы когда в больницу попадаете, что-то успеваете собрать? Хлеб, подушку, вещи? Это какая-то сказка. Я с трудом в это верю. У нее на карточке есть приличная сумма денег, она может оплатить все что угодно и заказать все что угодно. Моя племянница ей также периодически предлагает помощь. А я там не появлюсь", - рассказал телеведущий.
Он напомнил, что занимается дома ремонтом, который начала Юля, а также признался, что ему запрещены любые социальные контакты.
"Мне запрещены социальные контакты, я живу в тотальном контроле. Задержусь где-то на пять минут и начинаются уже истерики и. т. п. Это было и раньше, но сейчас это в сотни раз сильнее плюс гормоны", - пожаловался Андрей.
Сейчас он уже не знает, что делать, и готов на любой исход из ситуации, которая сложилась, так как очень устал.
Напомним, что Юлия Джеджула несколько дней публикует в сети видео и делает прямые эфиры, в которых обвиняет Андрея: что он поднимает руку на нее, не беспокоится о ней и ребенке, стал не таким как раньше. Она заявила, что у нее нет денег, больницу ей оплатила дочь, а Джеджула даже не ходит к ней