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Андрей Джеджула раскрыл причину нападок беременной жены

31 декабря 2020, 19:11

Телеведущий и актер Андрей Джеджула прояснил ситуацию с обвинениями в насилии от беременной жены Юлии.

Андрей Джеджула
Андрей Джеджула / Facebook

Украинский телеведущий Андрей Джеджула дал официальное пояснение ситуации после того, как его жена Юлия Джеджула несколько дней подряд называла его абъюзером.

Юлия Джеджула намекнула на домашнее насилие, и сказала, что не хочет его видеть отцом нерожденного ребенка. Кроме того, девушка задумалась о разводе.

На самом деле проблема может быть в том, что Юлия приревновала его к Насте Каменских, рассказал Андрей в комментарии "КП.юа".

"У меня беременная жена с повышенным гормональным фоном. Поэтому в меня периодически прилетают тарелки, посуда разная, несвязные обвинения и т.д. Я привык к этому. А то, что произошло сейчас — это было подпитано усиленными ревностными позывами. Ей не понравилось, что я выставил фотографию с Настей Каменских с работы. Скажем так, якобы для нее она недостаточно была одета (улыбается). Я Настю Каменских очень давно знаю, у нас дружеские отношения. Вы же видите, я на это никак не реагирую", - рассказал он.

Андрей Джеджула и Настя Каменских
Андрей Джеджула и Настя Каменских / instagram.com/djedjula

При этом Андрей предложил Юлии снять побои в полиции, если она обвиняет его в насилии. Также он сказал, что девушка с ним развелась год назад, но потом снова вернулась. Он старается не реагировать на ее перепады настроения, так как почти привык. Зато ситуация с больницей выглядит странной - он вернулся домой после работы и увидел, что жены нет.

"Вот это так выглядело: из дома пропали вещи, она коту еды оставила на два дня и ушла куда-то. Вы когда в больницу попадаете, что-то успеваете собрать? Хлеб, подушку, вещи? Это какая-то сказка. Я с трудом в это верю. У нее на карточке есть приличная сумма денег, она может оплатить все что угодно и заказать все что угодно. Моя племянница ей также периодически предлагает помощь. А я там не появлюсь", - рассказал телеведущий.

Он напомнил, что занимается дома ремонтом, который начала Юля, а также признался, что ему запрещены любые социальные контакты.

"Мне запрещены социальные контакты, я живу в тотальном контроле. Задержусь где-то на пять минут и начинаются уже истерики и. т. п. Это было и раньше, но сейчас это в сотни раз сильнее плюс гормоны", - пожаловался Андрей.

Сейчас он уже не знает, что делать, и готов на любой исход из ситуации, которая сложилась, так как очень устал.
Напомним, что Юлия Джеджула несколько дней публикует в сети видео и делает прямые эфиры, в которых обвиняет Андрея: что он поднимает руку на нее, не беспокоится о ней и ребенке, стал не таким как раньше. Она заявила, что у нее нет денег, больницу ей оплатила дочь, а Джеджула даже не ходит к ней

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