Беларусь не попадет на Евровидение 2022 из-за нового нарушения

На Евровидении продолжается скандал с Беларусью, который начался с отбора 2021.
Белорусское госТВ не планирует транслировать Евровидение 2021 из Роттердама, якобы потому что проправителственная группа Галасы ЗМеста была дисквалифицирована.
Глава Белтелерадиокомпании заявил, что Беларусь выиграла Евровидение, а политики Лукашенко назвали ситуацию "политизированной".
Как сообщает Deutsche Welle, Беларусь нарушает правила конкурса Евровидение. Таким образом, страна не сможет принять участие в конкурсе в 2022 году.
На Евровидении с 2007 года действуют правила, исходя их каких участие в конкурсе могут принимать страны, которые должны выполнить несколько шагов.
- Страна является участником Европейского союза вещателей (ЕВС);
- Были уплачены членские взносы Союзу до окончания срока уплаты;
- Страна и госканал транслировали 2 полуфинала и финал Евровидения в предыдущем году в своей стране.
В связи с цими правилами, Беларусь не сможет принять участие в Евровидении 2022.
Напомним Галасы ЗМеста - группа, которая не скрывает симпатий к Александру Лукашенко. Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.
Первую ее песню EBU заблокировал в интернете. После того, как они подали новую песню, Беларусь дисквалифицировали.
Объясняется это тем, что политические мотивы песен могли навредить имиджу конкурса.