Беларусь не попадет на Евровидение 2022 из-за нового нарушения

Евровидение 2021 / Eurovision

Белорусское госТВ не планирует транслировать Евровидение 2021 из Роттердама, якобы потому что проправителственная группа Галасы ЗМеста была дисквалифицирована.

Глава Белтелерадиокомпании заявил, что Беларусь выиграла Евровидение, а политики Лукашенко назвали ситуацию "политизированной".

Как сообщает Deutsche Welle, Беларусь нарушает правила конкурса Евровидение. Таким образом, страна не сможет принять участие в конкурсе в 2022 году.

На Евровидении с 2007 года действуют правила, исходя их каких участие в конкурсе могут принимать страны, которые должны выполнить несколько шагов.

Страна является участником Европейского союза вещателей (ЕВС);

Были уплачены членские взносы Союзу до окончания срока уплаты;

Страна и госканал транслировали 2 полуфинала и финал Евровидения в предыдущем году в своей стране.

В связи с цими правилами, Беларусь не сможет принять участие в Евровидении 2022.

Напомним Галасы ЗМеста - группа, которая не скрывает симпатий к Александру Лукашенко. Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.

Первую ее песню EBU заблокировал в интернете. После того, как они подали новую песню, Беларусь дисквалифицировали.

Объясняется это тем, что политические мотивы песен могли навредить имиджу конкурса.