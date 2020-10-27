Дарья Петрожицкая​ откровенно призналась, почему ушла с Танцев со звездами​​

Дарья Петрожицкая покинула Танцы со звездами / Instagram

В воскресенье, 25 октября, проект Танці з зірками покинула актриса Дарья Петрожицкая. Примечательно, что она сама изъявила желание уйти, и пожаловалась на безумную усталость. После выпуска артистка обратилась к поклонникам и публично извинилась за свой поступок.

"Я благодарна всем, что со мной было в "Танцях з зірками". Это школа жизни и я ее прошла. Теперь это еще один кусочек моей биографии. Я благодарна за знакомства и людей, за учителей и коллег по проекту. Танцевать трудно, но это очень круто! Желание не отражены! Я благодарна тебе Игорь Гелуненко за пирожок, терпение, поддержку и партнерство, я тебе еще вчера сказала. Спасибо за прекрасные постановки и извините за бессонные ночи. Спасибо огромное невероятная Ольга Сумская, которая была с нами и поддерживала. И самая большая благодарность зрителям, которые нас поддерживали все эти девять недель. Вы невероятные!", - написала на своей странице в Instagram актриса.

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Звезда сериала Папик уверяет, что могла танцевать значительно лучше, однако совершенствование на проект для нее очевидно. Актриса отметила, что выступала на паркете и боролась с усталостью ради своих поклонников.

Как ранее сообщал Главред, Олег Винник прокомментировал свою дисквалификацию с Танцев со звездами.