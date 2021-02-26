Экс-музыканта Машины времени жестоко избили - требуется операция

Александр Дитковский / instagram.com/artistditkovski

В Москве неизвестные избили экс-участника Машины времени и нынешнего музыканта группы Квартал Александра Дитковского.

Как сообщает телегам-канал Lifeshot, на Александра напали на парковке в центре Москвы вечером около 21-00 25 февраля. Они с другом были на парковке возле кафе "Му-му". Когда первый раз у него попросили денег - он отказал и отъехал на авто в другое место. Компания нашла его и снова пристала. Когда артист вышел из авто - началась перепалка, из-за которое его ударили в лицо. Музыкант поскользнулся и упал, после чего его запинали ногами.

Музыкант госпитализирован в больницу с травмой головы. Друг не успел ему помочь. Александру Дитковскому проведут операцию - у него перелом лицевой кости со смещением.

Как рассказал сам Александр, хулиганов он не знает - просто неизвестные бегали по парковке и вымогали со всех деньги.

Дитковский находится в ГКБ № 36 им. Иноземцева в Москве.

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