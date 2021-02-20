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В метро Киева спортсмены жестоко избили двух ветеранов войны на Донбассе

20 февраля 2021, 11:32
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Нападение произошло еще 11 февраля в 20:30, в нем участвовали семь человек, которые занимаются боевыми видами спорта.

кулак, драка, избиение
Личности спортсменов установлены. Их в несли в базу Миротворца / pexels.com

На станции метро Университет в Киеве группа спортсменов напала и жестоко избила двух офицеров Службы безопасности Украины (СБУ) - ветеранов войны на Донбассе.

Нападение произошло еще 11 февраля в 20:30, в нем участвовали семь человек, которые занимаются боевыми видами спорта. Один из них - тренер. Об этом говорится в сообщении на сайте Миротворец.

По словам очевидцев, парни-борцы перепрыгивали через турникет и зацепили одного из сотрудников СБУ в штатском, он сделал им замечание. На эскалаторе парни пристали к офицерам и уже внизу напали на них.

Один из сотрудников спецслужбы получил тяжелые травмы. Его доставили в реанимацию с проломленным черепом, переломом переносицы, многочисленными синяками и внутричерепными гематомами, а также с рваными ранами на лице.

Установлено, что трое нападавших проживают в Василькове, двое – в Коцюбинском, один – в Броварах и один – в Киеве. Их внесли в базу сайта Миротворец.

myrotvorets.news
myrotvorets.news
myrotvorets.news
myrotvorets.news
myrotvorets.news
myrotvorets.news
myrotvorets.news

В Миротворце также отметили, что родители спортсменов начали кампанию по дискредитации пострадавших сотрудников СБУ.

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Напомним:

  • В октябре 2020 года в Киеве вооруженный мужчина совершил нападение и ранил участника войны на Донбассе, который проводил предвыборную агитацию.
  • По словам очевидцев, пострадавший вел себя вежливо, но на него напал агрессивный прохожий. А когда парень отвернулся, "человек достал нож и нанес проникающее ранение в шею".
  • Парня забрала скорая, нападавшего задержала полиция.
новости Киева СБУ война на Донбассе
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