В метро Киева спортсмены жестоко избили двух ветеранов войны на Донбассе

Личности спортсменов установлены. Их в несли в базу Миротворца / pexels.com

На станции метро Университет в Киеве группа спортсменов напала и жестоко избила двух офицеров Службы безопасности Украины (СБУ) - ветеранов войны на Донбассе.

Нападение произошло еще 11 февраля в 20:30, в нем участвовали семь человек, которые занимаются боевыми видами спорта. Один из них - тренер. Об этом говорится в сообщении на сайте Миротворец.

По словам очевидцев, парни-борцы перепрыгивали через турникет и зацепили одного из сотрудников СБУ в штатском, он сделал им замечание. На эскалаторе парни пристали к офицерам и уже внизу напали на них.

Один из сотрудников спецслужбы получил тяжелые травмы. Его доставили в реанимацию с проломленным черепом, переломом переносицы, многочисленными синяками и внутричерепными гематомами, а также с рваными ранами на лице.

Установлено, что трое нападавших проживают в Василькове, двое – в Коцюбинском, один – в Броварах и один – в Киеве. Их внесли в базу сайта Миротворец.

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myrotvorets.news

В Миротворце также отметили, что родители спортсменов начали кампанию по дискредитации пострадавших сотрудников СБУ.

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Напомним: