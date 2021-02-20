В метро Киева спортсмены жестоко избили двух ветеранов войны на Донбассе

Нападение произошло еще 11 февраля в 20:30, в нем участвовали семь человек, которые занимаются боевыми видами спорта.
На станции метро Университет в Киеве группа спортсменов напала и жестоко избила двух офицеров Службы безопасности Украины (СБУ) - ветеранов войны на Донбассе.
Нападение произошло еще 11 февраля в 20:30, в нем участвовали семь человек, которые занимаются боевыми видами спорта. Один из них - тренер. Об этом говорится в сообщении на сайте Миротворец.
По словам очевидцев, парни-борцы перепрыгивали через турникет и зацепили одного из сотрудников СБУ в штатском, он сделал им замечание. На эскалаторе парни пристали к офицерам и уже внизу напали на них.
Один из сотрудников спецслужбы получил тяжелые травмы. Его доставили в реанимацию с проломленным черепом, переломом переносицы, многочисленными синяками и внутричерепными гематомами, а также с рваными ранами на лице.
Установлено, что трое нападавших проживают в Василькове, двое – в Коцюбинском, один – в Броварах и один – в Киеве. Их внесли в базу сайта Миротворец.
В Миротворце также отметили, что родители спортсменов начали кампанию по дискредитации пострадавших сотрудников СБУ.
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Напомним:
- В октябре 2020 года в Киеве вооруженный мужчина совершил нападение и ранил участника войны на Донбассе, который проводил предвыборную агитацию.
- По словам очевидцев, пострадавший вел себя вежливо, но на него напал агрессивный прохожий. А когда парень отвернулся, "человек достал нож и нанес проникающее ранение в шею".
- Парня забрала скорая, нападавшего задержала полиция.