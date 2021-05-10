Евровидение-2021: после репетиции Go-A попали в топ-10 претендентов на победу

Go-А / УНИАН

После первой репетиции украинского фольк-коллектива Go-A к конкурсу Евровидение-2021 букмекеры изменили свой прогноз в лучшую сторону в отношении представителя Украины.

Как говорится на официальном сайте конкурса, шансы Go-A на победу возросли. Если раньше коллективу предсказывали максимум двадцатое место, то сейчас прогнозируют десятое.

По состоянию на 10 мая на первой ступени рейтинга букмекера находится Франция. Ее шансы пока оценивается в 19%. Второе место заняла Мальта, третье — Швейцария. Четвертое и пятое место прочат Италии и Болгарии соответственно. Украина заняла 10 место в таблице с 2% вероятности победы. В десятке также Исландия, Кипр, Литва и Швеция.

Кроме того, букмекеры считают, что по результатам первого полуфинала Go-A точно пройдет в финал Евровидения.

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