Евровидение-2021: после репетиции Go-A попали в топ-10 претендентов на победу

Если ранее украинскому коллективу Go-A предсказывали максимум двадцатое место на Евровидении-2021, то сейчас прогнозируют как минимум десятое.
После первой репетиции украинского фольк-коллектива Go-A к конкурсу Евровидение-2021 букмекеры изменили свой прогноз в лучшую сторону в отношении представителя Украины.
Как говорится на официальном сайте конкурса, шансы Go-A на победу возросли. Если раньше коллективу предсказывали максимум двадцатое место, то сейчас прогнозируют десятое.
По состоянию на 10 мая на первой ступени рейтинга букмекера находится Франция. Ее шансы пока оценивается в 19%. Второе место заняла Мальта, третье — Швейцария. Четвертое и пятое место прочат Италии и Болгарии соответственно. Украина заняла 10 место в таблице с 2% вероятности победы. В десятке также Исландия, Кипр, Литва и Швеция.
Кроме того, букмекеры считают, что по результатам первого полуфинала Go-A точно пройдет в финал Евровидения.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Песню Шум для Go-A выбирало жюри на тайном онлайн-нацотборе. Украинцев возмутило сокрытие такого решения, и в Сети поднялся скандал.
- Позднее музыкальный продюсер Владимир Бебешко предупредил, что в Европе могут не оценить творчество Go-A.
- Как известно, финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.
- Позднее организаторы Евровидения определились с типом проведения мероприятия в условиях карантина.