"Гарри буквально убит горем": переезд в США кардинально повлиял на принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл совершили "Мегзит", покинув королевскую семью для того, чтобы строить свою жизнь без титулов в 2020 году. После этого они решали финансовые вопросы и переживали карантин, а потом и выкидыш Меган. Приближенный к ним человек рассказал, что пара после всего этого скорее счастлива, но есть свои минусы.

Как сообщает издание People, близкий друг Гарри и Меган журналист Том Брэдби на канале ITV в проекте Love Your Weekend с Аланом Титчмаршем раскрыл последствия переезда четы в США.

Принц Гарри после того, как покинул королевскую семью, все еще чувствует горе, его отношения с отцом и бабушкой оставляют желать лучшего. Что же касается дружбы со старшим братом - отношения с принцем Уильямом стремительно ухудшаются.Читайте также"Это объявление войны": королевская семья отреагировала на уход Меган Маркл и принца Гарри

"Я думаю, что после переезда в Калифорнию они чувствуют себя намного лучше. Несчастливы ли они? Нет, кажется, они вполне довольны тем, чем сейчас занимаются. Однако Гарри буквально убит горем из-за испорченных отношений с семьей", - рассказал он.

Том решил не комментировать подробно конфликты между Гарри и его родственниками, но дал понять, что у них не все хорошо.

"Ситуация в их семье сложилась далеко не идеальная. Это был непростой год для каждого из них. Но чувствуют ли братья из-за этого себя несчастными? Не думаю. Мне кажется, что на самом деле они вполне счастливы, однако при этом пытаются бороться со своим положением в жизни. Не думаю, что и Уильяму так уж легко дается жизнь с его почетным титулом", – отметил Брэдби.

Брэдби заявил, что процесс "Мегзита" был болезненный для всех, и последствия ощущаются до сих пор. Все остались несчастливы и в какой-то мере разбитые, несмотря на то, что многие поклонники желали хэппи-энда.

"Меган и Гарри решили полностью отстраниться от королевской семьи, раньше подобное никогда не случалось. До сих пор никто точно не знает, как все сложится дальше и какими будут последствия. С каждой стороны, как и раньше, сохраняется много обид. Это очень сложно", - объяснил журналист.

Он подчеркнул, что до сих пор ни Меган и Гарри, ни принцы и королева не знают, как будет развиваться нынешняя ситуация, и каких последствий ждать для королевской семьи.

Как проходил "Мегзит":