"Гарри буквально убит горем": переезд в США кардинально повлиял на принца Гарри и Меган Маркл

Почти год как Меган Маркл и принц Гарри вышли из королевской семьи Великобритании, и переехали жить в Америку. Последствия оказались негативными для всех.
Принц Гарри и Меган Маркл совершили "Мегзит", покинув королевскую семью для того, чтобы строить свою жизнь без титулов в 2020 году. После этого они решали финансовые вопросы и переживали карантин, а потом и выкидыш Меган. Приближенный к ним человек рассказал, что пара после всего этого скорее счастлива, но есть свои минусы.
Как сообщает издание People, близкий друг Гарри и Меган журналист Том Брэдби на канале ITV в проекте Love Your Weekend с Аланом Титчмаршем раскрыл последствия переезда четы в США.
Принц Гарри после того, как покинул королевскую семью, все еще чувствует горе, его отношения с отцом и бабушкой оставляют желать лучшего. Что же касается дружбы со старшим братом - отношения с принцем Уильямом стремительно ухудшаются.Читайте также"Это объявление войны": королевская семья отреагировала на уход Меган Маркл и принца Гарри
"Я думаю, что после переезда в Калифорнию они чувствуют себя намного лучше. Несчастливы ли они? Нет, кажется, они вполне довольны тем, чем сейчас занимаются. Однако Гарри буквально убит горем из-за испорченных отношений с семьей", - рассказал он.
Том решил не комментировать подробно конфликты между Гарри и его родственниками, но дал понять, что у них не все хорошо.
"Ситуация в их семье сложилась далеко не идеальная. Это был непростой год для каждого из них. Но чувствуют ли братья из-за этого себя несчастными? Не думаю. Мне кажется, что на самом деле они вполне счастливы, однако при этом пытаются бороться со своим положением в жизни. Не думаю, что и Уильяму так уж легко дается жизнь с его почетным титулом", – отметил Брэдби.
Брэдби заявил, что процесс "Мегзита" был болезненный для всех, и последствия ощущаются до сих пор. Все остались несчастливы и в какой-то мере разбитые, несмотря на то, что многие поклонники желали хэппи-энда.
"Меган и Гарри решили полностью отстраниться от королевской семьи, раньше подобное никогда не случалось. До сих пор никто точно не знает, как все сложится дальше и какими будут последствия. С каждой стороны, как и раньше, сохраняется много обид. Это очень сложно", - объяснил журналист.
Он подчеркнул, что до сих пор ни Меган и Гарри, ни принцы и королева не знают, как будет развиваться нынешняя ситуация, и каких последствий ждать для королевской семьи.
Как проходил "Мегзит":
- Напомним, принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских привилегий, чтобы не зависеть от денег налогоплательщиков и родственников еще перед Новым годом 2020.
- Меган Маркл постоянно расстраивало то, что она была в центре внимания СМИ, которые писали много гадостей в ее адрес, и раздували скандал из ее общения с родителями.
- Сначала Гарри и Меган уехали в Канаду, но там их проблемы дошли до судебных исков. Потом они стали искать другую страну для проживания, и собрались в США.
- В США Гарри и Меган заключили договоры о сотрудничестве с Netflix и Spotify, после чего смогли рассчитаться с родственниками, которые помогали им все это время финансово.