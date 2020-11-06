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Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 06-11-2020: видео

6 ноября 2020, 18:55

Новый 3 выпуск шоу Холостячка 2020 вышел на экраны. Что было в третьем выпуске 06-11-2020 и кто хочет покорить сердце Холостячки - читайте на Главреде.

Холостячка 2020 3 выпуск 06-11-2020
Холостячка 2020 3 выпуск 06-11-2020 / СТБТ

Третий выпуск шоу Холостячка 2020 на СТБ вышел в 19:00 6 ноября. Холостячка Ксения Мишина будет переживать вместе с мужчинами прибытие одного незваного гостя, который неожиданно решил с ней повидаться. Хотя Мишина уже изгнала участников, но не станет ли этот мужчина на их место?

На шоу Холостячка 2020 пришла знаменитая украинская актриса победительница Танці в зірками, звезда сериала Крепостная и массы других сериалов и театральных спектаклей, Ксения Мишина. Ведущим шоу будет традиционно Григорий Решетник.

Что было в третьем выпуске Холостячки 2020 - смотри и читай на Главреде.

На этой неделе мужчины должны были познакомить Мишину со своими хобби.

Холостячка снова принимала решение вслепую и выбрала свидания на яхте, встречу на ипподроме и катание на лошадях, а также свидание, на котором ей предстояло танцевать с участником.Читайте такжеХолостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку

Одно из свиданий, что выбрала Ксения - побыть за штурвалом, вызвало конфуз, ибо такое предложили сразу двое мужчин. Оказалось, что сразу два участника предложили девушке такое времяпрепровождения – спортсмен Артем и музыкант Андрей.

Появление неизвестного гостя в доме выбило из колеи участников. Не удивительно, ведь борьба за сердце Ксении становится все накаленнее. Кто же этот неожиданный гость – новый соперник или бывший Ксении?

"Неужели нашелся отец Платона?" – предположит Назар.

Но все не так просто.

"Я уверен, это какой-то дополнительный участник", – скажет Женя, и будет близок к истине.

Более того, парни не захотят пускать в дом нового мужчину!

"Чего это мы будем пускать тебя? Кто ты такой? Это наш дом, и мы тут живем", – продолжат выяснять участники.

Из-за того, что съемки проекта проходили летом, у Александра Эллерта не было возможности пригласить Ксению Мишину на свидание, посвященное его хобби – сноубордингу. Поэтому Саша решил посвятить их встречу главному хобби холостячки – танцам. Ради этого хореограф Евгений Кот специально приехал в дом участников, чтобы дать Александру мастер-класс.Читайте такжеХолостячка 1 сезон 1 выпуск 23-10-2020: полное видео

В конце выпуска парни устроили в доме концерт, на который пригласили и Ксению. Каждый участник приготовил мини-выступление, на котором продемонстрировал свои таланты. Но больше всех их поразила профессиональная актриса Ксения Мишина.

Перед церемонией роз на 3 неделе, Ксения узнает мнение своего друга обо всех участниках. Евгений Кот успел провести некоторое время в доме парней и определился с тем, кто понравился ему больше всего.

Евгений расскажет Ксении о подготовке Александра Эллерта к свиданию с холостячкой, ведь она все еще сомневается в его чувствах к ней. Воптос в том- насколько это повлияет на ее решение.

Холостячка 2020 3 выпуск - смотреть 06-11-2020:

Все выпуски шоу Холостячка 2020 выходят на СТБ по пятницам в 19-00, и смотреть онлайн Холостячку можно будет на сайте телепортал с опозданием после премьеры.

Также, по пятницам в 22-00 на инстаграм Холостячки будет прямой эфир с Григорием Решетником, который будет раскрывать некие секреты о шоу с Ксенией Мишиной.

Григорий Решетник СТБ новости шоу бизнеса Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн
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