Холостяк сломал спину во время съемок

Антон Криворотов / Loveshow.ru

Герой шоу Холостяк в России Антон Криворотов сломал позвоночник, когда ездил домой к одной из участниц в последнем выпуске.

Герой Холостяка на ТНТ упал с дерева и повредил позвоночник во время съемок шоу.

Для встречи с бабушкой Насти Ковалевой Холостяк поехал в деревеньку под Воронежом, где скоропостижно получил травму.

Приехав в небольшое село, Криворотов решил прогуляться по окрестностям, и на него нахлынули воспоминания о временах, когда он сам был маленьким. Несмотря на протесты Насти Антон решил вспомнить детствоЧитайте такжеЗвезда Танцев со звездами заболела коронавирусом и залезть в домик на дереве. Ему почти удалось это сделать, но в какой-то момент сухой сук под его ногой треснул и сломался — Антон рухнул на землю.

"Точно такой же домик был в моем детстве. Это был порыв, мне очень захотелось залезть. В итоге я очень неудачно упал. Мы закончили съемки, я вернулся в отель, а через некоторое время понял, что из-за сильного отека у меня не поднимается нога. Я срочно поехал в Москву, чтобы сделать МРТ. Диагноз: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков. С родителями Лизы Адаменко я уже знакомился в корсете", — рассказал позже Криворотов.

Антон Криворотов сломал позвоночник / Loveshow.ru

Антон Криворотов - потомственный стоматолог, его предки стояли у истоков основания стоматологии в Москве. Антон – постоянный участник международных конференций по стоматологии, а также является одним из немногих специалистов в мире по нейромышечной стоматологии. Впервые в шоу Холостяк в России позвали немедийную личность.