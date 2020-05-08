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Холостяк сломал спину во время съемок

8 мая 2020, 13:04

Звезда шоу Холостяк сломал позвоночник во время съемок знакомства с родственниками одной из участниц.

Антон Криворотов
Антон Криворотов / Loveshow.ru

Герой шоу Холостяк в России Антон Криворотов сломал позвоночник, когда ездил домой к одной из участниц в последнем выпуске.

Герой Холостяка на ТНТ упал с дерева и повредил позвоночник во время съемок шоу.

Для встречи с бабушкой Насти Ковалевой Холостяк поехал в деревеньку под Воронежом, где скоропостижно получил травму.

Приехав в небольшое село, Криворотов решил прогуляться по окрестностям, и на него нахлынули воспоминания о временах, когда он сам был маленьким. Несмотря на протесты Насти Антон решил вспомнить детствоЧитайте такжеЗвезда Танцев со звездами заболела коронавирусом и залезть в домик на дереве. Ему почти удалось это сделать, но в какой-то момент сухой сук под его ногой треснул и сломался — Антон рухнул на землю.

"Точно такой же домик был в моем детстве. Это был порыв, мне очень захотелось залезть. В итоге я очень неудачно упал. Мы закончили съемки, я вернулся в отель, а через некоторое время понял, что из-за сильного отека у меня не поднимается нога. Я срочно поехал в Москву, чтобы сделать МРТ. Диагноз: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков. С родителями Лизы Адаменко я уже знакомился в корсете", — рассказал позже Криворотов.

Антон Криворотов
Антон Криворотов сломал позвоночник / Loveshow.ru

Антон Криворотов - потомственный стоматолог,  его предки стояли у истоков основания стоматологии в Москве. Антон – постоянный участник международных конференций по стоматологии, а также является одним из немногих специалистов в мире по нейромышечной стоматологии. Впервые в шоу Холостяк в России позвали немедийную личность.

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