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Иосиф Пригожин откровенно рассказал о разбогатевшем на карантине сыне

4 декабря 2020, 18:19

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который во время карантина говорил о финансовых трудностях, признался, что сын-миллионер им не помогает.

Валерия и Иосиф Пригожин
Валерия и Иосиф Пригожин / Instagram

Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин за время карантина из-за коронавируса не раз публично обращал внимание на нехватку денег, и на то, что было бы неплохо артистам представить какую-то помощь.

Но оказалось, что за время пандемии наследник Валерии начал производить антисептики и запустил линейку защитных масок, а после стал сбывать их на популярных площадках.

После этого Арсений Шульгин стал делать вебинары, как заработать в кризис. Его доход журналисты оценивают в почти пять миллионов рублей в месяц. Иосиф Пригожин рассказал помогает ли Арсений семье в комментарии телеграм-каналу "Звездач".

"Для нас главное, чтобы у детей был свой фундамент. Нам помощь не нужна, да и не обращались за ней, было бы глупо. Мы пока сами себя обеспечиваем. Наша задача, чтобы они к нам не обращались!", — пояснил Иосиф.

Также Пригожин высказал свою позицию насчет того, должны ли дети помогать родителям во время пандемии.

"Дети работающие и обеспеченные, да! Но понимаю, люди разные. Можно вкладывать в ребенка и ничего не получить взамен. Кто, все же ценит родителей, должны жить с полным ощущением благодаря кому у них все получилось", - считает продюсер.

Напомним, что недавно Арсений Шульгин женился, и Пригожин с Валерией намекнули, что не против внуков.

Ранее Пригожин поддержал Валерия Меладзе, который заявил, что российские звезды не должны ходить на новогодние концерты бесплатно. Однако теперь стало известно, что Меладзе подал заявку на новогодный концерт Песня года 2021.

Иосиф Пригожин певица Валерия новости шоу бизнеса
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