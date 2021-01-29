Ксения Собчак устроила троллинг экс-ВИА Гры Санты Димопулос

Санта Димопулос /instagram.com/santadimopulos/

Бывшая певица из самой сексуальной группы "ВИА Гра" Санта Димопулос во время отдыха в экзотических странах неожиданно "нарвалась" на критику со стороны российской светской львицы Ксении Собчак.

Ксения Собчак высмеяла публикацию Санты Димопулос в Instagram, где экс-певица жаловалась на условия отдыха.

"Доброе утро! Привыкаем к новой реальности. Надо обуваться, одеваться и идти на завтрак, где нет особо выбора и совсем не вкусно. P.S: правда мы как две капли??", - написала она под снимком с дочкой.

Ксения Собчак язвительно прокомментировала пост Димопулос, и высказала свое мнение.

"Непростая ситуация, конечно, к тому х*р привыкнешь", - пишет она в своем телеграм-блоге Кровавая барыня.

Димопулос с семьей отдыхают в Дубаи. Девушка регулярно публикует фото с отдыха и рассказывает о своих впечатлениях.

Напомним, Санта Димопулос победила на шоу Танці зірками 2020, обойдя фронтвумен The Hardkiss Юлию Санину.