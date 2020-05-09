В США скончался король рок-н-ролла Литл Ричард

Умер Литл Ричард / peoples.ru

В возрасте 87 лет в США скончался легендарный музыкант Литл Ричард (настоящее имя Ричард Уэйн Пенниман).

О смерти музыканта рассказал его сын Дэнни Пенниман, пишет издание Rolling Stone.

В сообщении отмечается, что причина смерти Литл Ричарда пока не раскрывается.

Отметим, что Литл Ричард является одним из основоположников музыкального стиля рок-н-ролл.

В середине 1950-х годов написанные им песни принесли ему всемирную славу. В частности, песня Long Tall Sally стала хитом, а за ней последовали Rip it Up, Lucille, Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly.

В то же время многие легенды рок-музыки отмечали, что решающее влияние на их музыкальное становление оказало именно творчество Литл Ричарда.

Джон Леннон, Пол Маккартни, Элтон Джон, Элвис Костелло, Prince, участники Scorpions признавались в этом. Кроме того, песни Литл Ричарда включали в свои концертные выступления легендарные Queen.

Литтл Ричард был включен в Зал славы рок-н-ролла, он также получил Грэмми за вклад в развитие музыки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США умер известный соул-певец и музыкант Билл Уизерс.