Маколей Калкин впервые стал отцом и рассекретил имя ребенка

Маколей Калкин / Getty Images

Звезда Один дома, который сейчас возобновил карьеру актера, Маколей Калкин и его девушка Бренда Сонг стали родителями еще неделю назад, но пока держали все в секрете.

Как сообщает издание Esquire, у Калкина и Сонг родился сын, которого назвали Дакота.

Как рассказала пара журналу, Бренда рожала 5 апреля в 13:10 в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Дакота, первый ребенок для обоих актеров, назван в честь сестры Калкина Дакоты, которая умерла в 2008 году.

Как известно, до того как сойтись, Бренда Сонг встречалась и даже готова была выйти замуж за брата Майли Сайруса Треста.

Маколей Калкин долго и тяжело переживал спад в актерской карьере. До того, как он сошелся с Брендой, его последние отношения были с Милой Кунис.

Знакомство Калкина и Сонг случилось на съемках фильма Мальчишник в Таиланде, но когда у них завязались отношения, их держали в секрете.

О ребенке Маколей заговорил еще в 2018 году, а последующие пару лет они "много работали" над этим.