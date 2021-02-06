Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 1 выпуск 6-02-2021: как прошел кастинг

Мастер Шеф Профессионалы 3 - как прошел кастинг / СТБ

Премьера Мастер Шеф Профессионалы 3 состоялась 6 февраля на СТБ. Организаторы показали первый кастинг - как судьи набирали участников. В этом шоу набирают не аматоров, а настоящих шефов, и несмотря на это, из сотен претендентов на шоу пройдет всего 30 участников.

Что было в первом выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 на СТБ - читай на Главреде.

На кастинг в 3 сезоне пришло много шефов нового поколения. Молодые и амбициозные участники готовы показать представителям "старой школы", что они лучше.

Среди конкурсантов, которые пришли на отбор - шеф Элеонора, чьи суши сам Эктор Хименес-Браво считает лучшими в Киеве, владелица собственной линейки соусов.

Молодому повару Виктору всего 21 год, однако самоуверенности ему не занимать. По словам кулинара, он пришел на проект, чтобы "утереть нос старичкам".Читайте такжеМастерШеф Профессионалы 3 сезон - правила, и судью проекта

Ческий повар Радек, который 17 лет работает в Украине, и завел тут семью. Он приготовил традиционное ческое блюдо.

Антон приготовил специальный десерт. Он рассказал, как представлял Украину на чемпионате мира по кулинарии.

Николай - спец по украинской кухне, и намерен пробиться в проект, чтобы дальше продвинуть свое мастерство.

Виталий считает, что самое главное в еде – это эмоции и энергетика. Он познакомит судей со своей особой философией, которой повар руководствуется при приготовлении блюд.

Леонид считает, что главное в кулинарии – это эмоции. Много кто умеет готовить, но мало кто умеет вложить в свою еду настоящие чувства.

Из-за аллергии его дочери он выдумывает невероятные блюда, которые и приготовил на кастинге.

Игорь в 49 лет решил стать шоколатье и не побоялся прийти на самый известный кулинарный конкурс страны, чтобы дать судьям на пробу свои конфеты.

Стелла начала работать на кухне в 15 лет, а во взрослом возрасте основала свою линейку соусов. А начинала она с варенья. Стелле было интересно создавать что-то новое из продуктов, которые раньше никто для варенья не использовал.

Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 1 выпуск 6-02-2021 - анонс:

Напомним, все выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выходят на СТБ в 19-00 по субботам с 6 февраля. Смотреть онлайн Мастер Шеф 3 сезон также можно на Телепортале и на ютуб-канале проекта.