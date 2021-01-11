Молодая жена Виктора Павлика забеременела на карантине

Катерина Репяхова / Instagram

Новая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова, которая была его пиарщицей и менеджером, поделилась фотографиями, на которых позирует с мужем и округлым животом, подтверждая свою беременность.

Катерина снялась для фотосессии в свободном длинном красном платье и таком же синем платье, которые отчетливо демонстрируют ее беременность. Девушка на фото позирует со своим мужем - Виктором Павликом.

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", - подписала фотографии Репяхова

Катерина Репяхова / Instagram

Катерина Репяхова / Instagram

Катерина Репяхова / Instagram

Для 26-летней Екатерины это первый ребенок, у Виктора было два сына и дочь: Павел, который умер в 2020 году, Александр и Кристина.

Виктор Павлик и Катерина Репяхова поженились в 2019 году, хотя предложение он сделал девушке еще в 2016 году.