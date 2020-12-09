На мужа Алсу завели административное дело

Аслу и Ян Абрамов / instagram.com/alsou_a/

Роспотребнадзор требовал от Яна Абрамова штраф за то, что он не сдал тест на коронавирус после отдыха в Дубаи.

Госорганы и бизнесмен обратились в суд, и он прошел в Пресневском суде Москвы, пишет телеграм-канал НеМалахов.

Ян Абрамов якобы в течении 3 дней после прилета из Дубаи не сдал тест на коронавирус. Однако, бизнесмен отказался платить штраф, и через суд предоставил все справки, доказал, что у него все хорошо, что что он куда-то отправил результаты.

Суд принял доказательства Абрамова, и отменил ему штраф.

43-летний бизнесмен в браке с Алсу в 2006 года. У них есть дочка Микэла, которая в 2019 году выиграла в России Голос Дети.