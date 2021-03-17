Назвали ведущих и хедлайнеров премии Yuna 2021

Yuna 2021 - ведущие и хэдлайнеры / пресс-служба

Организаторы 10-ой юбилейной церемонии Национальной музыкальной премии Yuna 2021 назвали имя главного ведущего грандиозного шоу, которое состоится 30 и 31 марта в киевском Дворце "Украина". Им станет один из самых востребованных ведущих Украины — шоумен Владимир Остапчук.

Для Остапчука это будет второй раз в истории, когда он станет ведущим Yuna — в прошлый раз это произошло в 2019 году, когда состоялась восьмая церемония.

Однако, у Владимира на время появится соведущая — Маша Виноградова, телеведущая музыкального канала М1. Для телезвезды это будет дебютное участие в церемонии, но не первое сотрудничество с премией. В прошлом году на пре-пати премии Маша была удостоена чести объявить победителя в одной из номинаций.Читайте такжеОбъявили полный список номинантов на премию Yuna 2021

Более того, организаторы церемонии готовят сюрпризы, которые будут касаться именно конферанса на событии.

Владимир Остапчук / пресс-служба

"Поскольку это юбилейная Yuna, у меня есть желание предоставить 30 и 31 марта свою минуту славы всем, кто был ведущим церемонии на протяжении всех лет существования премии. Появятся на сцене все, кто был в разные годы в такой роли, или лишь часть из них? Пусть это останется интригой нашего шоу", — рассказывает Павел Шилько, соучредитель и генеральный продюсер премии.

Маша Виноградова / пресс-служба

Напомним, в истории премии Yuna в амплуа ведущих церемонии были Потап, Ольга Горбачева, Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук и сам Павел Шилько. А на первой премии в 2012 году концертные номера объявляли ряд приглашенных селебритиз.

Кроме того, недавно стали известны имена первых хедлайнеров шоу-программы двухдневной церемонии 2021 года.

Хэдлайнеры Yuna 2021 - The Hardkiss / пресс-служба

Хэдлайнеры Yuna 2021

The Hardkiss,

Monatik,

ТНМК,

Melovin,

Артем Пивоваров,

Без обмежень,

Alina Pash,

Tvorchi.

Торжественное мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности, которые будут актуальны на момент проведения мероприятия.