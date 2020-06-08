"Ненужный аппендицит": Киркоров оскорбил Лозу и нарвался на ответ

Юрий Лоза / УНИАН

Между российским гитаристом и певцом Юрием Лозой (известным своими регулярными критическими высказываниями в адрес коллег-музыкантов) и эстрадным исполнителем Филиппом Киркоровым разгорелся заочный спор.

Сперва Киркоров в Сети назвал Лозу "аппендицитом" ‒ мол этот музыкант точно так же абсолютно никому не нужен. Лоза, естественно, оскорбился и заявил ‒ Киркоров скоро потеряет популярность, а его хиты "порасхватают" другие исполнители.

Более того, Лоза заявил ‒ он не понимает, почему стал объектом издевательств Киркорова (поскольку они не общаются). Музыкант убежден, что его хит Плот будут исполнять всегда с упоминанием именем автора, а вот хиты Киркорова скоро навсегда потеряют связь с исполнителем.

"Он сейчас раскручен больше, чем другие исполнители, он весь в перьях, но это не значит, что эти песни не будут петь другие. Алла Пугачева, его бывшая жена, точно так же раздала свои песни, и их сейчас поют без упоминания о ней", ‒ подытожил Лоза.

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Напомним, ранее Юрий Лоза раскритиковал молодых музыкантов за то, что они пропагандируют в своих песнях несвойственный "русским скрепам" гомосексуализм и насилие.