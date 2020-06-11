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Суд отобрал квартиру солиста Иванушек

11 июня 2020, 16:04

Наследники Олега Яковлева проиграли суд, и лишились квартиры, которая ранее принадлежала члену группы Иванушки.

Олег Яковлев
Олег Яковлев / Instagram

Солист группы Иванушки Олег Яковлев умер в 2017 году, но в 2014 он купил элитную квартиру на Басманной улице, за которую до смерти не успел выплатить кредит.

Как оказалось, наследники Яковлева не особо занимались кредитом, как как банк через суд отобрал ее за долги. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

"В 2014-м (ещё до своей смерти) певец купил квартиру. Басманная улица, четыре комнаты, ипотека. Олег потихоньку всё гасил, но в 17-м году умер из-за цирроза печени. Дальше никто ничего платить не стал, набежали проценты", - говорится в сообщении.

По информации русских СМИ за квартиру не доплатити 5 миллионов рублей.

Наследников квартиры было несколько: племянница, друг и гражданская жена. В суд пошли все, но проиграли.

Теперь апартаменты Яковлева выставят на торги.

Ранее Филипп Киркоров проиграл суд на миллионы рублей компенсации

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