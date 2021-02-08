Отец Меган Маркл раскрыл нелепую ложь дочки принцу Гарри

Меган Маркл / Reuters

Звезда сериала Форс-мажоры Меган Маркл стала целью выплеснутых слухов ее сводной сестры Саманты, с которой они не виделись около 20 лет.

После свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, она пообещала опубликовать мемуары про актрису, и теперь выполнила свои угрозы.

Как сообщает издание Grazia, в журнале The Times опубликовали фрагмент книги Саманты Маркл про Меган. и в нем сводная сестра доказывает, что Меган Маркл все время вела себя лживо и лицемерно.

Саманта Маркл вспомнила разговор Меган с отцом в самом начале отношений с принцем Гарри.

Тогда Томас якобы уже назвал роман дочери "очень странным", так как дочь стала совсем не тем человеком, которым была раньше, намекая на лицемерие и ложь.

"Когда Гарри в комнате, она с ним как ангел, но как только он выходит, она становится совсем другой, злой и властной", - цитирует Саманта в своей книге слова отца.

Несмотря на то, что инсайдеры со стороны Меган Маркл успели сообщить, что бывшей герцогине все равно на книгу, она ждет реакции на работу своей сводной сестры.

Напомним, что отец Меган Маркл объявил, что снимает фильм о Меган Маркл, в котором хочет показать, в кого она превратилась из милой девочки.