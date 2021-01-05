Победительница Танців з зірками набрала вес после финала

Санта Димопулос / santadimopulos/instagram

Санта Димопулос на Новогодних праздниках предпочла отдыхать в Дубаи и общаться с поклонниками. Она даже ответила на невинный вопрос громким признанием. Невинные поклонники делали комплимент артистке, отметив, что она достаточно тощая и красивая, а главный вопрос - как же Санта сохраняет форму после финала.

Неожиданно Димопулос в своем Instagram сделала громкое признание - она значительно набрала вес. Учитывая ее миниатюрные формы - прибавка нестандартная.

"Меня можно назвать как угодно, но только не худой! После Танцев + 4,5 килограмма, вот беру себя в руки и снова начинаю работать над своим телом", - призналась она, отметив, что с 4,5 кг она все равно весит только 62 кг.

Ранее победительница Супер топ-модели по-украински Таня Брык, которая постоянно занимается спортом, посоветовала комплекс упражнений для ног и попы на каждый день