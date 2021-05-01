Пономарев представил уникальную Пасхальную песню: ее исполнили на 12 языках

Пономарев, Огневич, DZIDZIO и другие исполнили Пасхальную песню / Фото instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины Александр Пономарев представил уникальное пасхальное песнопение Христос Воскрес. Вместе с ним его на 12 языках записали и другие известные украинские исполнители.

С древних времен христиане всего мира исполняли пасхальную композицию на одном языке, но с разными мелодиями. Пономарев создал единую композицию.

"Впервые в мире унифицированное пасхальное песнопение Христос Воскресе, слова которого сотни лет не менялись, звучит одной мелодией, написанной Александром Пономаревым. Христос Воскрес исполняют во всем мире, но под разную музыку. Пономарев создал единую мелодию на всех и собрал двенадцать отечественных и международных знаменитостей! Такая практика используется впервые в мире: традиционная песня, записанная на разных языках, прозвучит на одну мелодию", - говорится в описании к ролику.

В записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

В клипе Оля Цибульская поет на испанском, DZIDZIO - на польском, Тарас Тополя - на английском, Виталий Козловский - на греческом, Виктор Павлик - на турецком, Арсен Мирзоян - на французском.

Съемки видео проходили в дендрологическом парке на Киевщине.

Как сообщал Главред, карантин на Пасху в Украине решили ослабить. Но представители украинских церквей все равно заверяют, что праздничные пасхальные службы пройдут с соблюдением всех норм, правил и требований.

В частности, освящение продуктов на Пасху начнется еще в субботу (около полудня), чтобы не допустить столпотворения прихожан в храмах. Также все конфессии проведут интернет-трансляции своих пасхальных богослужений.