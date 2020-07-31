Психиатр объяснил метания жены-расчленительницы Энди Картрайта

Энди Картрайт / versusb.ru

Психиатр считает, что версия Марины Ющко о благих целях в расчленении тела Энди Картрайта - похоже на бред. Эксперт провел параллели с недавним скандальным убийством, которое было совершено сходим образом в Петербурге.

Свою точку зрения на поведения Марины Юшко психиатр Александр Федорович озвучил изданию KP.ru.

"Расчленить человека, чтобы сохранить его репутацию? Это больше похоже на бред. Конечно, вот так сходу дать оценку ее поведению, сложно - нужна психолого-психиатрическая экспертиза. Но пока мне эта история напоминает версию адвоката другого расчленителя - Олега Соколова. Помните, как Александр Почуев не исключал, что на убийство аспирантки Ещенко экс-доцента могла подтолкнуть... фаза Луны?", - сказал он.

Психиатр максимально нейтрально намекнул на то, что версия может быть выдумкой стороны защиты, а нужно ждать официального расследования.

"Это такая же, как мне кажется, абсолютно придуманная версия стороны защиты. Гадать о том, убила ли она своего мужа, это сделал любовник или еще десятки версий - неправильно. Я бы посоветовал всем дождаться результатов следствия. После этого все будет ясно", - уверен психиатр.

Ранее адвокат жены рэпера полностью поменяла версию смерти Эндри Картрайта после первых результатов экспертизы.