Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни

Тодоренко призналась о своей болезни / Instagram

Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь.

На днях Тодоренко приехала в родную Одессу из Москвы вместе с трехлетним сыном Мишей, и в своем Instagram заявила, что у нее давно диагностировали болезнь.

Как уточнила Тодоренко, речь идет о накожной болезни витилиго - нарушение пигментации, которое выражается в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи.

По словам артистки белое пятнышко образовалось у нее на правой ноге.

"Друзья мои, забыла вам сказать, у меня же есть какая-то неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Смотрите... Неизлечимая, но я все таки стараюсь ее устранить", - сказала Регина.

Она добавила, что в больнице врачи будут колоть ей плазму в само пятнышко, чтобы улучшить состояние кожи.

"Будем надеяться, что мне это поможет... Или я могу быть, как модель известная, у которой тоже витилиго, правильно? (Канадская модель Винни Харлоу, известная как Шантель Винни, с детства страдает от нарушения пигментации, - Ред.) Да и вообще, у всех великих людей была эта болезнь. Даже у Майкла Джексона. Вот так", - улыбается Регина.

Телеведущая призналась, что никакой боли от уколов не почувствовала.

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При этом Тодоренко сохраняет позитивный настрой и не унывает, и даже относиться к ситуации с юмором.

Как ранее сообщал Главред, Регина Тодоренко попала в больницу. Травму артистка получила на отдыхе во время занятия серфингом.