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"Россия проснулась": известная актриса резко высказалась о протестах сторонников Навального

23 января 2021, 22:01
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Лия Ахеджакова поблагодарила Навального за его мужество.

Лия Ахеджакова заявила, что арест Навального сдвинул сознание россиян / inosmi.ru

Известная российская актриса Лия Ахеджакова, которая имеет активную антикремлевскую позицию и давно поддерживает Украину, сравнила протесты сторонников оппозиционера Алексея Навального против президента РФ Владимира Путина с пробуждением России.

"Все информационное пространство уже заполнено тем, что происходит по всей России. В Москве… Я не ожидала, я потрясена абсолютно, а Питер еще и переплюнул Москву. А Екатеринбург всех переплюнул. И даже маленькие города. Люди вышли, очевидно, что-то сдвинулось. Я в это не верила. Я думала, что и погода… где-то льет дождь, где-то морозы, где-то уже ночь. Но люди вышли, и они активны, никаких вот разговоров, что маленьких детей должны были вывести и подставить. Ничего этого нет, вышли, действительно, молодые люди и кто постарше. И это настолько неожиданно, и это так прекрасно. Россия проснулась", - сказала Ахеджакова, передает телеканал Украина 24.

По словам актрисы, она не ожидала, что люди выйдут на улицы в таком количестве.

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"Мы не ожидали, что приезд Навального станет таким триггером. И его арест, и этот омерзительный суд, эта судья "по вызову" – это вообще нечто невероятное, противозаконное, и это весь мир увидел. Мы не можем предположить, что еще сдвинет сознание людей и даст толчок этому противостоянию. Во всех городах России кричат замечательные трогательные речевки, люди выходят, едут автомобили и сигналят – невероятное произошло. Спасибо Навальному, спасибо его мужеству, что он был на грани смерти, он воскрес – и явился назад в Россию, хотя это очень "стремно", это очень опасно", - отметила она.

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Протесты в России - о чем ранее сообщал Главред:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • 23 января люди в разных городах России вышли на акции протеста в поддержку Навального. В ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек.
  • После жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.

Лия Ахеджакова Алексей Навальный протесты в России
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