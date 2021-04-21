У Верки Сердючки впервые озвучили диагноз артиста

Андрей Данилко / СТБ

Украинского артиста Андрея Данилко несколько лет подозревают в том, что он скрывает тяжелую болезнь. Сам артист и его представители отрицают слухи, а некоторые артисты или продюсеры иногда подогревают этот слух.

В недавнем интервью каналу Украина музыкальный продюсер, жюри нацотбора на Евровидение Юрий Никитин подтвердил слухи о тяжелом заболевании Андрея Данилко. Однако, после того, как весть об этом подхватили СМИ и соцсети, на официальной странице Данилко в Instagram последовал ответ его менеджмента.

"Ребятя, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное — норм", - ответили они на слухи чем болеет Верка Сердючка.

Напомним, что Юрий Никитин в шоу Зірковий шлях, все гораздо серьезнее, чем могло показаться.

"Хочу сказать, что по сравнению с теми депрессиями, которые у него были после 2007 года, это он уже находится в прекрасной форме. Потому что достаточно долгое время он совсем не мог творить, генерить, ничего не мог делать, выступать. Ничего", - утверждает он.

Тем не менее, в комментариях к посту поклонники Данилко вспомнили об обиде русских на Сердючку.

"Так Московская пресса пишет - стар хит - статья - что Данилко неизлечимо болен. Конечно мы переживаем за Андрея !!! Любим его ! Здоровья ему!!! ", "Андрей Михалыч Сердючка самый живучий...в нём столько позитивной энергии, что он сам об этом не подозревает", "Не читайте на завтрак Московских газет и журналов", "А что случилось?", "Та в рашке его уже чуть ли не похоронили", - пишут в комментариях.

Что такое циркадные ритмы

Циркадные ритмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам. Циркадные ритмы по сути - биологические часы организма.

Даже краткосрочное недосыпание существенно влияет на самочувствие. Большинство из нас начинают плохо себя чувствовать уже после одной бессонной ночи, а после трех таких ночей мы уже функционируем заметно хуже обычного. Систематическое недосыпание, работа по ночам и еще много факторов могут сбить "биологические часы".

Сам Андрей Данилко не рассказывает, что с ним, но в одном и з давних интервью отметил, что болезнь связана с набором веса и чередой других неприятных эффектов.

После того, как в 2002 году Верка Сердючка заняла 2 место на Евровидении, Россия резко поменяла отношение к артисту на прохладное - якобы в песне русские услышали не "лаша тумбулай", а "Раша, гудбай".