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Владимир Зеленский сделал карьеру Леси Никитюк

19 января 2021, 15:57

Леся Никитюк рассказала, как нынешний президент Украины "сделал" ее карьеру в шоу бизнесе.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Телеведущая Леся Никитюк призналась, что обязана карьерой на телевидении нынешниему президенту Украины. В 2012 году именно президент Украины Владимир Зеленский работал продюсером канала Интер, и поспособствовал тому, чтобы длинноногая красотка стала телеведущей проекта Орел и Решка.

Леся Никитюк рассказала в интервью интернет-издания "Гордон", как прошел кастинг с Зеленским.

Леся Никитюк успела поработать с Владимиром Зеленским во время съемок проекта "Рассмеши комика", и потом пришла на прослушивание для замены Жанны Бадоевой в тревел-проекте Интера.

Леся вспомнила, что ее попросили взять микрофон, и походить, описывая, что видит. Будто бы она где-то в Европе.Читайте такжеЛеся Никитюк отказалась быть ведущей шоу "Кто сверху?"

"Зеленский непосредственно принимал решение: утверждал все тогда на канале. Ему показали тех людей, которых они считали нужным взять на проект. Он сказал: "Нет, давайте попробуйте... Как раз вчера сняли "Рассмеши комика". Там такая девочка-блондинка. Попробуйте ее". И позвонили сначала не мне – там еще была одна девочка-блондинка. Он опять сказал: "Не-не, не эта. Вот эта", - не без юмора рассказала Никитюк.

В знак благодарности Никитюк с подругой якобы два года вышивали бисером карту Украины с цифрой "95" на Кривом Роге. А на одном из концертов она пришла на концерт подарить ее Владимиру.

Леся Никитюк и Регина Тодоренко
Леся Никитюк и Регина Тодоренко / Facebook Орел и Решка

"И потом на каком-то выступлении... Они запустили тогда "Лигу смеха". И я принесла эту картину подарить Владимиру Александровичу. Он сидел в одном носке и трусах в гримерке, говорит: "Заходи". – "Так, может?.." – "Заходи". Я говорю: "Вот, это вам", – рассказала Никитюк.

Напомним, что Леся Никитюк снялась в нескольких сезонах Орал и Решки с Региной Тодоренко. В результате, почти одновременно обе девушки покинули проект.

С 2018 года Леся Никитюк работает на Новом канале, и ведет сразу несколько проектов - "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", и другие.

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