"Все боятся сказать": друг Ланового указал на реальную причину его смерти

Василий Лановой / УНИАН

Известный российский музыкант Вячеслав Моцардо, друг недавно скончавшегося легендарного советского актера Василия Ланового, считает, что в кончине артиста виноваты организаторы его выступлений. Слова Моцардо приводит портал Комсомольская правда.

"Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать", - сказал он.

Моцардо также процитировал последнее прижизненное интервью Василия Ланового. Актер тогда рассказывал, что отыграл спектакль 24 декабря 2020 года, пребывая в крайне плохом самочувствии.

По мнению Моцардо, кончина Ланового была нелепой, и, если бы не плотный концертный график, то артист остался бы жив.

"Вася поехал на концерт в Тверь. До этого были Брянск, Ржев. Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски. Нужно сделать общую фотографию. Вокруг все время много людей. Вот так и случилась беда", ‒ сказал музыкант.

Моцардо считает, что Ланового заставляли выступать организаторы концертов ‒ под угрозой штрафных санкций за отказ.

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